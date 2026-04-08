Entre la Premier League et la Liga… Liverpool et Rayo Vallecano, deux champions dans une curieuse coïncidence

Les clubs anglais de Liverpool et espagnol de Rayo Vallecano sont les protagonistes d'une curieuse coïncidence entre la Premier League et la Liga cette saison.

La situation des deux clubs est très similaire cette saison, à quelques semaines de la fin des deux compétitions, mais Liverpool reste en lice pour une place dans le top 4 de la Premier League, tandis que Rayo Vallecano se trouve en milieu de tableau de la Liga.

Liverpool a disputé 31 matchs en Premier League cette saison, en a perdu 10 et a encaissé 42 buts. Malgré cela, il occupe la cinquième place avec 49 points et se bat avec acharnement pour se qualifier pour la Ligue des champions.

De son côté, Rayo Vallecano a disputé 30 matchs en Liga, s'est incliné 11 fois et a encaissé 35 buts. Il occupe toutefois la treizième place avec 35 points, à seulement 6 points de la zone de relégation.

Liverpool souffre clairement cette saison en termes de performances et de résultats, bien qu'il ait remporté le titre de Premier League la saison dernière.

L'équipe de l'entraîneur Arne Slot se prépare à disputer un match important ce mercredi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

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