Entre la malédiction d'Al-Ittihad et les rumeurs d'Al-Ahly : pourquoi les négociations de Fenerbahçe avec Conceição ont-elles échoué ?

La malédiction du club d'Al-Ittihad a continué de poursuivre l'entraîneur portugais Sergio Conceição, sur fond d'informations évoquant un possible retour en Roshn Saudi League, par la porte du voisin et rival traditionnel, Al-Ahli.

Conceição a quitté le banc d'Al-Ittihad à l'issue de la saison dernière, après avoir échoué à conduire l'équipe vers le moindre titre, sans parvenir à diriger une nouvelle équipe jusqu'à présent.

Ces dernières heures, le nom de l'entraîneur portugais a été associé à la direction d'un nouveau club, Fenerbahçe, pour succéder à l'entraîneur turc İsmail Kartal, qui a quitté son poste au mois d'octobre dernier.

Toutefois, le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu a affirmé que le club de Fenerbahçe était parvenu à un accord avec le Turc Emre Belözoğlu, directeur technique de Kasımpaşa, pour diriger l'équipe durant la prochaine période.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé la raison de l'échec des négociations entre le club turc et Conceição, affirmant que l'entraîneur portugais souhaite diriger l'un des clubs des cinq grands championnats durant la prochaine période.

Cela intervient alors que le nom de Conceição a été associé à la possibilité de diriger Al-Ahli durant la prochaine période, en cas de limogeage de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić de son poste.

Il convient de rappeler que Conceição possède un parcours remarquable sur les terrains européens, dont l'étape la plus marquante fut au sein du FC Porto, en plus de l'AC Milan, avec lequel il a remporté la Supercoupe d'Italie l'an dernier.