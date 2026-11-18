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Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, la position de l'AC Milan concernant un éventuel recrutement du Brésilien Endrick, joueur du Real Madrid, en janvier prochain.

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Endrick, âgé de 20 ans, a laissé entendre qu'il pourrait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato d'hiver, et plusieurs clubs s'intéressent à lui, parmi lesquels l'AC Milan et l'AS Rome, selon de nombreux médias.

Les déclarations de l'attaquant brésilien de 20 ans sont intervenues après sa belle prestation avec sa sélection face à Singapour, au cours de laquelle il a marqué un but et délivré une passe décisive. Une apparition qui a remis son talent en lumière, alors que beaucoup s'interrogent sur les raisons de son faible temps de jeu au Real Madrid.

Ces dernières heures, la chaîne brésilienne TNT Sports a affirmé que l'AC Milan ne souhaitait pas un prêt d'Endrick, mais un transfert définitif, et que les négociations avaient déjà commencé entre toutes les parties : l'AC Milan, le Real Madrid et les agents du joueur brésilien.

Selon cette chaîne, l'offre de l'AC Milan s'élève à 70 millions d'euros : 60 millions d'euros de part fixe et 10 millions d'euros de bonus.

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Toujours d'après ce média brésilien, le Real Madrid souhaite inclure deux clauses dans l'opération. La première est une option de rachat à 85 millions d'euros, la seconde permet au Real Madrid de s'aligner sur toute offre future.

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Voilà pour le Brésil. En Italie, en revanche, « Eurosport » affirme tout le contraire : l'AC Milan a écarté la piste Endrick. Le média assure que la nouvelle cible du club italien est Nicolò Tresoldi, attaquant de 22 ans qui évolue au Club Bruges.

Par ailleurs, La Gazzetta dello Sport a expliqué que Nicolò Tresoldi souhaitait réaliser son rêve d'enfance en jouant pour l'AC Milan.

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Selon le quotidien, cet élément a été décisif dans la décision de l'AC Milan d'écarter Endrick pour se concentrer sur Tresoldi, que le Club Bruges valorise à 60 millions d'euros.

Une période difficile pour Endrick au Real Madrid

Endrick traverse une période compliquée au Real Madrid : il n'a disputé que 141 minutes toutes compétitions confondues cette saison, après avoir subi une blessure musculaire en début d'exercice qui a freiné son lancement.

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L'attaquant brésilien ne fait plus partie des plans pour le onze de départ, en raison de la forte concurrence en attaque, de la présence de Kylian Mbappé, qui occupe une place de choix dans les options de Mourinho, et de la multitude de solutions offensives dont dispose le technicien portugais.

Endrick avait déjà dû chercher davantage de temps de jeu la saison dernière, en rejoignant l'Olympique Lyonnais sous forme de prêt lors de la seconde moitié de saison.

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Une expérience réussie avec le club français, puisqu'il y a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 21 matchs, pour un total de 1 663 minutes, confirmant sa capacité à apporter un plus lorsqu'il bénéficie d'un temps de jeu régulier.

Mourinho ne semble pas enclin à se séparer d'Endrick, malgré les offres et l'intérêt croissant suscité par le joueur. Le technicien a déjà évoqué en termes très élogieux les qualités du Brésilien, assurant qu'il avait un avenir exceptionnel.

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Le technicien portugais avait d'ailleurs adressé un message ferme aux clubs intéressés par l'attaquant brésilien, déclarant par le passé : « Oubliez ça, le joueur est très important pour nous, et tout club qui souhaite le recruter devra traiter avec moi. »