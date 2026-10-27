Entre la déception de Mbappé et l'indifférence de Paris : le Ballon d'Or déclenche une vague de colère en France

Un rapport de presse a indiqué qu'une grande colère régnait en France, après la cérémonie du Ballon d'Or, qui s'est tenue hier lundi à Londres.

Le journal « AS » a affirmé que Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a réalisé son meilleur classement à la récompense du Ballon d'Or, en terminant deuxième derrière Harry Kane, mais il a quitté la cérémonie avec des sentiments mitigés.

Le Français s'était rendu à Londres convaincu de sa capacité à remporter cette récompense prestigieuse, et l'attente est restée perceptible jusqu'au dernier instant.

Vincent Garcia, rédacteur en chef du magazine France Football, a déclaré à la chaîne L'Équipe : « Le vote a été très serré, encore plus serré que celui de Rodri face à Vinícius. »

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L'Espagnol a remporté le Ballon d'Or avec seulement 41 points d'avance sur le Brésilien, ce qui signifie que le capitaine de l'équipe de France a perdu de peu le titre de meilleur joueur du monde.

Ni le fait de battre le record du plus grand nombre de participations consécutives parmi les trente finalistes (dix participations), ni celui de réaliser son meilleur résultat, n'ont suffi à Mbappé.

Successeur de Messi et de Cristiano

Lorsque son étoile a brillé en tant que jeune joueur avec Monaco, alors qu'il n'avait que seize ans, on pensait largement en France qu'il serait le successeur de Messi et de Cristiano Ronaldo.

Pourtant, jusqu'à présent, à vingt-sept ans (28 ans en décembre prochain), l'attaquant du Real Madrid n'a pas remporté le Ballon d'Or.

Son meilleur classement jusqu'à cette année était la troisième place en 2023, derrière Erling Haaland, dont on attendait qu'il lui dispute le trône du football pendant une décennie.

Mais l'émergence de Lamine Yamal, l'éclat du Français Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain et l'ambition de Harry Kane sont autant de facteurs qui ont anéanti ses rêves.

L'absence de titres frustre Mbappé

Dix ans plus tard, Mbappé ignore toujours ce que l'on ressent lorsqu'on est désigné meilleur joueur du monde. Ses deux dernières saisons sans titre ont joué un rôle majeur dans l'issue du vote.

Car, bien qu'il ait été meilleur buteur de la Coupe du monde (dépassant le record de Messi), de la Liga et de la Ligue des champions, son manque de grands titres l'a empêché de dépasser Harry Kane.

Il s'est rendu à Londres sûr de lui, conscient que cette année pouvait être la sienne, dans une compétition marquée par une rivalité intense jusqu'aux derniers instants, mais l'attaquant du Bayern Munich a anéanti sa tentative au dernier moment.

Des statistiques individuelles remarquables

Mais les statistiques individuelles restent exceptionnelles. Mbappé, en plus d'être le seul joueur français de l'histoire à être nominé au Ballon d'Or dix fois consécutives, a égalé le record de Messi et de Cristiano Ronaldo à l'âge de vingt-deux ans en tant que plus jeune joueur à terminer la saison parmi les dix meilleurs joueurs du monde à quatre reprises.

Il ne s'est jamais approché de la gloire autant qu'il l'a fait en 2026. Il a embrassé Harry Kane avant que celui-ci ne monte sur l'estrade pour prononcer son discours émouvant, et il est rentré à Madrid les mains vides, avec un sentiment mêlé de joie et de tristesse.

Le Paris Saint-Germain, absent de la cérémonie

Ousmane Dembélé, précédent lauréat du Ballon d'Or, était le seul joueur du Paris Saint-Germain à assister à la cérémonie de Londres, représentant le club parisien.

Paris a disputé hier un match reporté de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais, à la même heure, et bien que dix joueurs du Paris Saint-Germain figurent parmi la liste des trente nominés — un record — aucun dirigeant important du club ne s'est rendu dans la capitale anglaise.

Le Paris Saint-Germain a été désigné meilleure équipe du monde pour la deuxième année consécutive, et Ousmane Dembélé est monté sur l'estrade pour recevoir le trophée.

Le lauréat de l'édition 2025 a terminé à la septième place, et il s'est assis à côté de Kylian Mbappé et de Michael Olise pour suivre de près les résultats finaux.

Quant à Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, dont l'absence a été annoncée quelques heures avant le début de la cérémonie, et à Luis Campos, le directeur sportif du club français, ils ont préféré se rendre au Parc des Princes pour assister au match de l'équipe contre l'Olympique Lyonnais.

La réaction de Luis Enrique

« Avons-nous remporté le prix de la meilleure équipe du monde ? Félicitations à tous les supporters ! », a déclaré Luis Enrique après la victoire 2-0 contre Lyon.

Le grand entraîneur n'a pas obtenu le prix du meilleur entraîneur du monde, son compatriote Luis de la Fuente l'ayant devancé, après sa victoire en Coupe du monde avec l'Espagne.

Enrique avait déclaré, il y a quelques jours, qu'il ne s'intéressait à rien de ce qui concernait le prix, et il avait prédit que le Ballon d'Or reviendrait à l'un des joueurs du Paris Saint-Germain.