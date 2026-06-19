Le parcours de la sélection portugaise dans cette Coupe du monde a commencé de manière tumultueuse : de la polémique suscitée par une escapade à la plage quelques jours avant l’entrée en lice à un match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo, sans oublier les rumeurs de plus en plus persistantes évoquant un départ de l’entraîneur Roberto Martínez dès la fin du tournoi.

Les performances mitigées du jeune prodige João Neves, associées à ses déclarations controversées dans la zone mixte à Houston, ont alimenté les spéculations sur les relations au sein du groupe et avec le capitaine légendaire, Cristiano Ronaldo.

C’est précisément la sortie médiatique de Neves, élu homme du match et auteur de l’unique but portugais face aux Congolais, qui a mis le feu aux poudres lorsqu’il a affirmé en zone mixte : « Nous savons tous ce que Cristiano a apporté à notre équipe, à la sélection et au football mondial, mais pour l’instant, il sait très bien, tout comme nous, qu’il n’est pas différent des autres joueurs. C’est simplement un joueur de plus dans l’équipe qui aide le groupe tout comme les autres, et il est là pour jouer son rôle et soutenir la sélection comme n’importe quel autre joueur. » Des propos perçus comme une remise en cause de l’autorité du capitaine.

Dans ce contexte tendu, tous les regards étaient tournés vers la conférence de presse programmée ce vendredi, le 19 juin, en marge de la reprise de l’entraînement des champions à Palm Beach après un jour de repos. La Fédération portugaise a alors désigné le solide défenseur Rúben Dias, absent du premier match pour cause de préparation physique incomplète, pour répondre aux médias.

Le défenseur de Manchester City a répondu sans détour aux questions pour éteindre toute polémique, déclarant selon le journal espagnol Marca : « Cristiano est toujours sous les feux des projecteurs, mais nous sommes tous concernés par ce moment, et je ne vois rien d’anormal dans ce qui se passe. C’est le cas depuis mon arrivée en sélection, et cela ne changera pas ». Interrogé à nouveau, il a insisté : « Il n’y a absolument aucun problème, c’est insignifiant et sans importance ».

Il a également nié toute division au sein du groupe, évoquant à plusieurs reprises des « spéculations » extérieures, puis a ajouté : « Ce bruit n’affecte en rien notre confiance ni notre foi en nos capacités. Je pense que ce genre de grands tournois ne se déroule jamais parfaitement et qu’il est bon que les difficultés apparaissent tôt ; ces compétitions se gagnent uniquement si l’équipe est capable de progresser continuellement, match après match. »

Les journalistes sont également revenus sur « l’affaire de la plage », ressurgie quelques jours plus tôt : le groupe, dont Ronaldo, avait été vivement critiqué au Portugal pour avoir passé plusieurs heures sur les rivages de Miami à seulement 96 heures du premier match contre le Congo. Interrogé sur ce sujet, le défenseur, qui devrait être titulaire contre l’Ouzbékistan, a adressé ses reproches à la presse portugaise : « Vous êtes largement responsables, car les supporters, mal informés, lisent tout ce que vous publiez ; il est de votre devoir de relayer les faits avec précision. Se rendre à la plage était non seulement normal, mais même bénéfique, à condition que tout soit fait correctement. Le sélectionneur a assumé cette décision malgré les critiques, et je salue son choix. »

Malgré ce climat tendu, la situation au classement n’est pas encore critique : deux victoires contre l’Ouzbékistan et la Colombie assureraient au Portugal la première place du groupe. Diaz a conclu en lançant un avertissement et en se projetant déjà vers le match de mardi : « Je ne m’attends pas à un scénario parfait où tout le monde se lève pour nous applaudir ; l’essentiel est de garder les pieds sur terre. »