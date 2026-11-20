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Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a abordé de nombreux dossiers importants au sein de son équipe avant le choc très attendu face à Newcastle United, prévu samedi à St James' Park en Premier League. Un nouveau test pour les ambitions d'Arsenal, bien décidé à rester dans la course au titre.

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Le technicien espagnol ne s'est pas limité à évoquer la préparation de son équipe pour ce match. Il a également fait le point sur les blessures qui frappent son effectif, sur la situation de plusieurs de ses cadres et sur l'avenir de certains éléments clés, à commencer par Declan Rice, tout proche de signer un nouveau contrat avec le club londonien.

La conférence de presse a apporté de bonnes nouvelles aux supporters d'Arsenal concernant le défenseur français William Saliba : Arteta a confirmé qu'il était prêt à rejouer après s'être remis de la blessure au dos qui l'a tenu éloigné des terrains pendant une longue période.

L'entraîneur a précisé que Saliba était en bonne forme, ajoutant que son temps de jeu serait augmenté progressivement dans les semaines à venir afin qu'il retrouve la plénitude de ses moyens sans risquer une nouvelle rechute.

En revanche, le flou demeure autour de la date de retour de Bukayo Saka, qui poursuit sa convalescence après une blessure à un muscle de la cuisse, pour une indisponibilité estimée à environ huit semaines.

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Arteta a indiqué que son ailier anglais avait parcouru environ la moitié du chemin vers la guérison, assurant que son état s'améliorait très bien, mais que son retour à l'entraînement collectif et à la compétition avec l'équipe nécessiterait encore du temps.

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Autre motif d'inquiétude, Arsenal a encaissé un nouveau coup dur, son entraîneur ayant révélé la blessure de Martín Zubimendi, survenue lors du match de l'Espagne face à l'Angleterre, rencontre perdue 3-2 par la Roja.

Selon Arteta, le milieu de terrain souffre d'un léger problème aux tendons du genou. Il a expliqué qu'il n'était pas particulièrement inquiet à l'issue du match, mais que les examens IRM ont confirmé la blessure, qui l'éloignera des terrains pendant quelques semaines.

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Bruno Guimarães est quant à lui revenu de la trêve internationale en bonne condition, et Arteta a confirmé qu'il était apte pour affronter Newcastle, son ancien club, où il a passé quatre ans et demi.

L'entraîneur a dit espérer que le Brésilien reçoive un bel accueil de la part des supporters de Newcastle, en reconnaissance de ce qu'il a apporté au club, dont il a été l'un des éléments clés ayant contribué à des accomplissements importants durant son passage.

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Arteta dévoile le secret de la réussite d'Arsenal

Arteta est également revenu sur la position d'Arsenal au classement de la Premier League, l'équipe comptant deux points de plus qu'à la même période de la saison où elle a été sacrée championne. Il s'est dit très satisfait des résultats obtenus jusqu'ici par ses joueurs.

Le technicien espagnol a souligné que les victoires n'étaient pas venues facilement, compte tenu notamment d'un calendrier difficile, insistant sur le fait que la passion, l'envie et la qualité affichées par ses joueurs étaient des éléments essentiels de ces bons résultats.

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Il a toutefois mis en garde contre la difficulté du prochain déplacement à Newcastle, surtout depuis la prise de fonctions de Matthias Jaissle, avec les idées et la philosophie différentes qu'il apporte. Il a ajouté que la bonne connaissance qu'a Guimarães de cette équipe pourrait aider Arsenal dans la préparation du match.

Interrogé sur la place qu'il espère voir Arsenal occuper au classement après la période des fêtes de fin d'année, chargée en matchs, Arteta a refusé de se projeter, affirmant que la concentration devait porter uniquement sur la prochaine rencontre.

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Il a ajouté que la physionomie de la course en Premier League pouvait considérablement évoluer en quelques semaines, ce qui oblige toutes les équipes à aborder chaque match comme un défi à part entière, en se montrant supérieures à l'adversaire pour prendre les trois points.

Prolongation de Declan Rice en vue, Ødegaard indispensable

Concernant l'avenir de Declan Rice, Arteta a fait état d'une évolution positive dans les négociations autour de la prolongation du milieu de terrain anglais, assurant que les deux parties étaient très proches d'un nouvel accord.

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Le technicien espagnol a toutefois répondu à la question avec une pointe d'humour : « Est-ce que j'ai droit à l'appel à un ami ? Comme dans Qui veut gagner des millions ? Il faudra que j'appelle le propriétaire pour qu'il me le confirme. »

En revanche, Arteta n'a fait part d'aucune avancée concernant les prolongations de David Raya, Jurriën Timber et Piero Hincapié, expliquant qu'il ne disposait pas d'informations supplémentaires et qu'aucun accord n'existait pour le moment.

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Il a par ailleurs insisté sur l'importance majeure du capitaine Martin Ødegaard, qu'il considère comme l'un des piliers du projet d'Arsenal, au vu de tout ce qu'il a apporté à l'équipe depuis son arrivée au club.

Il a expliqué que le Norvégien avait traversé différentes phases, certaines marquées par une régularité exceptionnelle et des gestes techniques remarquables, d'autres par quelques difficultés, mais que sa valeur et son influence au sein du groupe restaient capitales pour continuer à progresser et atteindre les objectifs.

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Arteta met en garde contre les atteintes à la confidentialité des clubs

La conférence de presse a également été l'occasion d'aborder une affaire de sécurité qui a suscité un vif intérêt : la première séance d'entraînement de Mauricio Pochettino a été filmée à l'aide d'un drone, avant que les images ne soient diffusées sur Internet.

Arteta a qualifié l'incident de sujet extrêmement sensible et grave, mettant en garde contre l'évolution rapide de la technologie, qui s'accompagne de capacités croissantes à pirater les systèmes et à accéder à des informations censées rester confidentielles.

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L'entraîneur d'Arsenal a insisté sur la nécessité pour les clubs de football de prendre conscience de l'ampleur de ces risques et de traiter avec sérieux ces nouveaux défis sécuritaires, à l'heure où l'évolution technologique impose une réalité nouvelle au monde du football.