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Selon un rapport de presse publié ce jeudi, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle polémique aux États-Unis.

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Selon le journal «The Guardian», une plainte a été déposée auprès de l'administration fiscale américaine concernant la gouvernante du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Une plainte a été déposée auprès de l'Internal Revenue Service des États-Unis, réclamant une enquête sur des allégations selon lesquelles une personne inscrite sur les feuilles de paie de la FIFA travaillait en réalité, à titre privé, comme gouvernante au service de Gianni Infantino.

Si l'administration fiscale américaine enquêtait sur l'affaire et que les accusations se révélaient fondées, la Fédération internationale de football (FIFA) pourrait perdre son statut d'organisation exonérée d'impôts aux États-Unis.

La FIFA bénéficie dans le pays du statut 501(c)(4), une classification réservée aux organisations « créées pour promouvoir le bien-être de la collectivité à des fins caritatives, éducatives ou récréatives ».

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La plainte, que le journal The Guardian a pu consulter et qui est étayée par plusieurs documents, affirme qu'une personne « a effectué des tâches ménagères exclusivement pour le président de la FIFA Gianni Infantino et son épouse Leena Infantino à leur résidence de Miami, tout en percevant une rémunération ou des avantages par l'intermédiaire d'une entité affiliée à la FIFA », et soutient que « la haute direction, agissant à titre officiel et au nom de la FIFA, a abusé du statut d'exonération fiscale de l'entité ».

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La plainte ajoute : « Si des fonds ou des ressources de l'organisation ont été utilisés pour payer des services bénéficiant à la famille d'un dirigeant, un tel arrangement soulève de sérieuses questions quant au bénéfice personnel, aux rapports financiers, à la rémunération et à la gouvernance. »

Elle poursuit : « Ces documents soulèvent également des questions sur l'exactitude des données figurant dans les registres d'emploi, de salaires, d'impôts et d'immigration. Nous demandons aux parties concernées d'enquêter sur les registres originaux et de déterminer ce qui s'est passé. »

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Infantino et sa relation avec Trump sous surveillance

Cette information intervient à un moment où les activités de la FIFA, et plus particulièrement l'implication d'Infantino dans le projet avorté FIFA Forward Enterprise (FFE) ainsi que sa relation avec l'administration Trump, vont faire l'objet d'un examen approfondi de la part des responsables politiques démocrates aux États-Unis, à la suite de la « vague bleue » lors des élections de mi-mandat.

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Un porte-parole du représentant Jamie Raskin, membre éminent de la commission judiciaire de la Chambre des représentants américaine, a déclaré que la commission n'avait pas demandé de documents relatifs à la gouvernante, mais qu'elle « suivait ces développements de près ».

Un porte-parole de la FIFA a déclaré : « Les questions relatives à la vie personnelle et domestique du président de la FIFA relèvent du domaine privé ; néanmoins, pour éviter toute ambiguïté, les coûts de tout employé de maison sont pris en charge personnellement par le président de la FIFA. »

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Si la plainte était examinée, le processus prendrait probablement des mois, et les résultats des enquêtes de l'administration fiscale américaine ne sont généralement pas rendus publics.

Cela dit, toute mesure prise à la suite de cette enquête serait accessible au public.

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Qui a déposé la plainte contre Infantino ?

La plainte a été déposée par l'avocat Abed Ayoub, résidant à Washington D.C., spécialisé dans le droit de l'immigration, qui a occupé le poste de directeur exécutif national du Comité américano-arabe contre la discrimination.

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La Fédération internationale de football (FIFA) a déclaré : « Nous exhortons les médias à faire preuve de responsabilité. Comme la FIFA l'a indiqué en août, il est clair que certains mènent des efforts continus et coordonnés pour affaiblir la FIFA et son président. La FIFA accueille favorablement tout examen légitime, mais l'examen ne justifie pas l'amplification d'allégations mensongères. Si les rapports s'avèrent inexacts ou trompeurs, la FIFA continuera de les combattre de manière directe et ferme. »

Blatter qualifie Infantino de dictateur

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Son prédécesseur, Sepp Blatter, a qualifié Infantino de « dictateur » qui « ne reconnaît plus aucune limite ».

Blatter, qui a présidé la FIFA pendant 17 ans avant sa démission en pleine affaire de corruption au sein de l'organisation, a tenu ces propos dans un entretien avec le magazine allemand Der Spiegel. Blatter a critiqué le projet de la Fédération internationale de football, le prix de la paix de la FIFA et, surtout à ses yeux, l'annulation de la suspension de Folarin Balogun, joueur des États-Unis, après son carton rouge lors de la Coupe du monde.

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Blatter a déclaré : « La FIFA souffre. Elle est actuellement dirigée par quelqu'un qui s'est laissé aveugler. »

Il a qualifié le prix de la paix de « honteux », en déclarant : « Pourquoi fait-il une chose pareille ? Infantino décerne le prix de la paix à quelqu'un qui, peu de temps après, mène une guerre contre l'Iran ? »

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En évaluant le projet de la Fédération internationale de football, abandonné après un large tollé international, Blatter a déclaré : « Infantino ne se soucie plus des limites. Il ne comprend rien à tout cela. »

Il a qualifié la polémique Balogun de « la pire », en déclarant : « Les lois peuvent être interprétées, mais les règles du jeu doivent s'appliquer à tout le monde, et elles ne peuvent pas être interprétées. »