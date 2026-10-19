Dans un décor qui résume le contraste saisissant que traverse actuellement le football espagnol, le Barça aborde le Clasico porté par l'optimisme et la confiance, après de larges victoires et des performances constantes dans toutes les compétitions, tandis que le Real Madrid s'enfonce dans une spirale de tension et de colère, avec le retour du Portugais José Mourinho sur le banc et l'escalade d'une guerre ouverte contre le corps arbitral.

Au cœur de cette atmosphère électrique, la célèbre émission « El Chiringuito » a révélé le nom de celui qui pourrait bien être le personnage central du prochain épisode, en affirmant que l'arbitre Javier Alberola Rojas est le grand favori pour diriger la rencontre la plus attendue d'Espagne.

Mais l'annonce de son nom a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, les internautes ayant ressorti une vidéo d'archives embarrassante issue de son passé télévisuel.

De star de la télé-réalité à arbitre international

Alberola Rojas est aujourd'hui l'un des arbitres les plus connus de l'élite, mais peu de gens savaient qu'il avait été autrefois l'une des vedettes du légendaire programme de rencontres « Next » sur la chaîne Atresmedia, une émission qui aidait les candidats à trouver un partenaire.

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Les supporters ont déniché une vidéo de présentation d'une minute et vingt secondes, absolument inestimable, où apparaît « Javi », comme il se présentait alors, âgé de seulement 19 ans, étudiant et entraîneur sportif, prononçant la phrase devenue virale : « Aujourd'hui, j'ai cinq filles pour moi tout seul, vous n'êtes pas jaloux ? »

Quel changement ! Le jeune homme qui cherchait une compagne devant les caméras est aujourd'hui âgé de 35 ans, a dirigé 168 matches en Liga et se prépare au plus grand rendez-vous de sa carrière en 2026, après sa promotion du deuxième au premier groupe dans le classement des arbitres de l'Union européenne de football.

Un combat pour sa santé et le « parrainage » d'Arminio

Son parcours n'a jamais été simple. En août 2022, pendant la préparation de la saison, il a été tout près de mettre définitivement un terme à sa carrière d'arbitre en raison d'un grave problème de santé : l'obstruction de deux veines près de la clavicule, qui a nécessité deux interventions chirurgicales et l'a éloigné des terrains jusqu'au 14 décembre. Il a effectué son retour officiel le 22 décembre 2022 par la porte de la Coupe du Roi, lors du match entre Cacereño et Gérone, puis en Liga le 30 décembre entre Getafe et Majorque.

Selon le quotidien « Mundo Deportivo », cette promotion bénéficie du parrainage honorifique du regretté Victoriano Sánchez Arminio, ancien président du Comité technique des arbitres, qui avait vu très tôt en lui l'un des jeunes arbitres les plus talentueux d'Espagne, au point de le sélectionner pour participer au prestigieux stage UEFA CORE en avril 2018, alors qu'il n'avait que 26 ans.

La réponse à l'affaire Negreira

Le nom de l'arbitre Javier Alberola Rojas a été associé à l'affaire Negreira, après être apparu sur la liste des arbitres ayant suivi des stages de formation dispensés par une société détenue par Javier Enríquez Romero, fils de José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres.

Concernant l'article publié le 15 août 2026 sous le titre « Six des arbitres de Negreira restent dans l'arbitrage espagnol », sur le site « OK Diario », Alberola Rojas a exercé son droit de réponse, conformément à la loi.

L'arbitre espagnol a précisé, sur le même support : « Je n'ai pas versé 25 000 euros au fils de Negreira, j'ai payé une somme totale de 7 500 euros seulement pour des stages de formation, au moyen de factures officielles et déclarées. »

Le scandale du match Al Ahly - Pyramids

La polémique espagnole n'a pas été la seule de sa carrière. Le même arbitre a suscité une vive controverse en Égypte après avoir dirigé le match entre Al Ahly et Pyramids le 12 juillet 2024, lors de la 14e journée du championnat égyptien, qui s'est terminé sur le score de 3-2 en faveur d'Al Ahly, après avoir accordé un penalty très contesté à Hussein El Shahat sur un duel avec Mohamed Hamdi, penalty transformé par Wessam Abou Ali pour le deuxième but.

L'ancien arbitre égyptien Mohamed Adel déclarait alors à la télévision : « Cette action n'est absolument pas un penalty, de l'aveu même des analystes de la commission d'arbitrage de la FIFA », estimant que le choix d'un arbitre espagnol était injustifié, d'autant que l'entraîneur d'Al Ahly à l'époque, José Riveiro, était originaire du même pays. De quoi placer de nouveau le jeune arbitre sous le feu des projecteurs et de la pression, avant qu'il ne donne le coup d'envoi du match le plus important de sa carrière.



