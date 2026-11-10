La commission technique des arbitres en Espagne a tranché la polémique née de l'intervention de Pablo Maffeo, joueur de Valence, sur Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes au stade de Mestalla, samedi dernier, en validant la décision de l'arbitre Alejandro Hernández Hernández de se contenter de brandir un carton jaune à l'encontre du défenseur des Che, malgré les réclamations du banc du club madrilène qui exigeait son expulsion.

L'action avait suscité de vives contestations de la part des joueurs du Real Madrid, qui estimaient que l'intervention de Maffeo avait privé Mbappé d'une occasion nette de marquer, tandis qu'une partie des supporters de Valence considérait que le contact ne méritait même pas qu'une faute soit sifflée, avant que la commission technique des arbitres n'intervienne pour clarifier la lecture arbitrale de la situation et confirmer la justesse de la décision de l'arbitre de la rencontre.

Le Real Madrid s'est imposé trois buts à zéro face à Valence au stade de Mestalla, dans le cadre de la douzième journée du championnat d'Espagne, mais la polémique arbitrale autour de l'intervention de Maffeo sur Mbappé a précédé l'inscription du premier but, les joueurs madrilènes s'étant montrés surpris que l'arbitre se contente de brandir un carton jaune.

L'émission « Tiempo de revisión », diffusée sur la page officielle de la Fédération espagnole sur « X », a mis en lumière cette action lors de son épisode diffusé ce mardi, posant la question de la sanction appropriée pour l'intervention de Maffeo sur Mbappé, avant de présenter l'interprétation retenue par la commission technique des arbitres, affirmant que la décision correcte était d'accorder un coup franc direct et de brandir un carton jaune.

La commission technique des arbitres a expliqué, selon ce qu'a rapporté le site de la radio « Cadena SER », que l'attaquant et le défenseur s'étaient disputé un ballon aérien, tout en soulignant que Maffeo avait poussé Mbappé par-derrière et l'avait fait tomber au sol, ce qui justifiait qu'une faute soit sifflée contre lui.

En revanche, la commission a estimé que les conditions d'une expulsion pour avoir empêché une occasion nette de marquer n'étaient pas réunies en l'occurrence, car Mbappé n'était pas maître du ballon au moment de l'intervention, et qu'il n'y avait donc pas lieu de brandir un carton rouge à l'encontre du défenseur de Valence.

Sur la base de cette interprétation, la commission a considéré que l'intervention de Maffeo avait stoppé une attaque prometteuse du Real Madrid, ce qui justifiait l'attribution d'un carton jaune, mettant ainsi fin à la polémique autour de la décision de l'arbitre Alejandro Hernández Hernández, qui a reçu le soutien de la commission technique malgré les protestations du club madrilène et les avis divergents au sujet de cette action.