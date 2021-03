Entre Haaland et Mbappé, Luis Suarez a fait son choix

Toujours prolifique depuis son arrivée à l’Atlético Madrid, Luis Suarez a livré son regard sur la nouvelle génération incarnée par Haaland et Mbappé.

Le FC Barcelone avait dit de lui qu’il était sûrement fini pour le haut niveau et donc qu’un départ était inéluctable lors du dernier mercato estival. Après six années de bons et loyaux services, Luis Suarez s’était vu montrer le chemin de la sortie par la direction barcelonaise. Flairant le bon coup, l’Atlético Madrid ne s’est pas fait prier pour rafler la mise, au nez et à la barbe de la Juventus Turin.

Le pari uruguayen est loin d’être un échec pour Diego Simeone et les Colchoneros. Avec sa mentalité de lâche rien, Luis Suarez s’est parfaitement intégré dans le dispositif des Madrilènes et a rapidement fait oublier Diego Costa, laissé libre pour l’Atlético il y a quelques mois.

Avec 19 buts en 25 matches de Liga, l’ancien attaquant de Liverpool a déjà dépassé son bilan de la saison dernière avec le Barça et tente de garder le rythme de Lionel Messi, son ancien coéquipier et actuel meilleur buteur du championnat espagnol avec 23 réalisations. D’ailleurs, Suarez continue de suivre son ancien club malgré une fin en eau de boudin.

"Je les regarde parce que j’aime regarder le football, j’admire le club que j’ai défendu et je suis reconnaissant, a expliqué Suarez. Je parle à Leo [Messi] presque tous les jours, mais parfois juste à propos de matches. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour eux pour ce que j’ai fait là-bas, aussi pour ce qu’ils m’ont donné."

Pas rancunier, Luis Suarez a malgré tout rappelé qu’il en avait encore sous le pied et qu’il fallait encore compter sur lui malgré ses 34 printemps. Avec Karim Benzema ou encore Zlatan Ibrahimovic, il fait partie de ses papys buteurs qui font de la résistance face à la nouvelle génération.

De passage sur le Twitch de Gerard Moreno, Luis Suarez s’est prononcé sur ces jeunes buteurs qui sont en train de prendre le pouvoir. Avec en tête d’affiche Erling Haaland, au Borussia Dortmund, et Kylian Mbappé, avec le PSG et l’équipe de France. Entre les deux joueurs précoces, l’ancien du Barça a fait son choix en faveur du Norvégien.

"Haaland est un grand joueur, il est à un niveau spectaculaire. Il a une puissance physique admirable. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde et il marquera une époque. (…) Je suis un peu plus pour Haaland, mais Mbappé est à un très haut niveau."