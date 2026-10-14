Entré en jeu, Virgil van Dijk voit Bradley Barcola et Jeremie Frimpong briller lors du carton à six buts de Liverpool

Liverpool s’est racheté après l’humiliante défaite 0-3 subie dimanche dernier contre Manchester City. Le géant anglais s’est imposé 3-6 sur le terrain du club autrichien du LASK Linz lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Virgil van Dijk a toutefois débuté sur le banc pour la première fois depuis longtemps.

Avec Ryan Gravenberch et Jeremie Frimpong dans le onze de départ, Liverpool a pris l’avantage à la moitié de la première période. Konstantinos Tsimikas a adressé un centre précis depuis la gauche à Ronald Araújo, qui a ouvert le score de la tête pour les visiteurs.

Deux minutes plus tard seulement, la recrue estivale Bradley Barcola a doublé la mise pour Liverpool, après un bon travail de préparation de Lewis Koumas. Ce même Koumas a cru inscrire le 0-3 peu après, mais l’ailier gallois a été signalé hors-jeu.

Liverpool a dominé la fin de la première période et a regretté le tir de Gravenberch sur le poteau. Le 0-3 est tout de même arrivé quelques minutes plus tard. L’actif Florian Wirtz a servi Barcola, qui n’a pas tremblé dans une position favorable et a trouvé le petit filet droit.

Liverpool disposait donc d’une avance exceptionnelle à la pause et a porté le score à 0-4 peu après la reprise. Tsimikas a de nouveau délivré un centre parfait depuis la gauche, que Frimpong a converti avec l’aide du poteau. Peu après ce nouveau but anglais, une autre réalisation de Koumas a été refusée pour hors-jeu.

Le LASK, qui n’avait guère voix au chapitre sur son terrain, a sauvé l’honneur après un peu plus d’une heure de jeu grâce à Robert Ljubicic. Peu auparavant, Van Dijk était entré en défense pour Liverpool, qui a poursuivi sur sa lancée et a vu Barcola compléter son triplé à Linz. Frimpong était à la passe décisive.

Frimpong était en forme, puisqu’après 72 minutes de jeu, il a également permis à Koumas de marquer et de porter le score à 1-6. C’était un véritable festival de buts en Autriche, puisque Florian Flecker a rapidement réduit l’écart pour le LASK. Entré en jeu, l’ailier a même aussitôt ramené le score à 3-6.

Liverpool n’a pas laissé le LASK revenir davantage. Trois points importants pour l’équipe de l’entraîneur Andoni Iraola, quelques jours après la débâcle contre Manchester City et avant un déplacement difficile chez Brentford City.



