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Le choc de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’AS Roma s’est terminé sans vainqueur mercredi. Au terme d’un match plaisant, les deux équipes se sont quittées sur un score de 2-2. Entré en jeu, Donyell Malen a inscrit le dernier but sur penalty. Le PSG (13 points en 5 matches) perd son bilan parfait. La Roma (5 points en 5 matches) prend un point important et occupe désormais la 25e place.

À la Roma, Malen a dû se contenter d’une place sur le banc. Gian Piero Gasperini a accordé un peu de repos à son meilleur buteur, mais a titularisé Marten de Roon. Devyne Rensch était absent sur blessure. Du côté du PSG, l’ancien joueur de l’Ajax Mika Godts a débuté sur le banc. Senny Mayulu lui a été préféré sur l’aile gauche.

La Roma traverse une bonne période : elle a notamment battu Parme 5-1 la semaine dernière et occupe actuellement la deuxième place de Serie A. Elle a affiché la même confiance sur la pelouse du Parc des Princes. Mario Hermoso a récupéré le ballon très tôt et, après un une-deux efficace avec Matías Soulé, a conclu de près : 0-1.

La Roma dominait et faisait bien circuler le ballon. Les occasions se présentaient, mais Santiago Castro, qui remplaçait Malen, manquait notamment de précision dans ses passes. Le PSG est tout de même parvenu à égaliser après une demi-heure de jeu. Zabarnyi a repris de la tête, en arrière, un corner de Mayulu au premier poteau : 1-1.

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Il ne s’est ensuite pas passé grand-chose avant la pause. La Roma a eu la meilleure occasion par Evan Ndicka, dont la tête est passée juste à côté du but de Matvey Safonov. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur le score de 1-1. À la mi-temps, ni Enrique ni Gasperini n’ont procédé à des changements.

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Comme en début de match, la Roma a bien entamé la seconde période, avec une nouvelle tentative dangereuse d’Hermoso. L’Espagnol avait déjà tenté sa chance après son but en première période et a de nouveau adressé une bonne frappe vers Safonov, qui voyait bien le tir du défenseur central.

Après avoir accéléré, le PSG s’est procuré l’occasion suivante sous la pluie parisienne. Trouvé derrière la défense romaine, João Neves a placé une tête à quelques centimètres du cadre. Peu après, le PSG a tout de même pris l’avantage, 2-1. Wesley França a fait tomber Vitinha, qui filait au but. Il n’a reçu qu’un carton jaune et a vu Ousmane Dembélé transformer le penalty.

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À un quart d’heure de la fin, le nombre d’anciens joueurs d’Eredivisie sur la pelouse a nettement augmenté avec les entrées simultanées de Godts et Malen. Peu après, ce dernier a vu une frappe de Soulé heurter le bras tendu de Vitinha. Après vérification par la VAR, l’arbitre a accordé un penalty, transformé sans trembler par Malen : 2-2.

Dans les tout derniers instants, la Roma aurait même pu l’emporter. Après une belle combinaison à laquelle Malen a participé, Hermoso s’est de nouveau présenté dangereusement devant le but. L’Espagnol, quelque peu gêné, a tiré au-dessus à bout portant. À l’autre bout du terrain, la frappe puissante d’Achraf Hakimi est passée juste à côté du but de Mile Svilar : 2-2.