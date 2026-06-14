Entre émotions et records, Advoocat conquiert les cœurs et entre dans l’histoire de la Coupe du monde

Le vétéran néerlandais Dick Advocaat, sélectionneur de Curaçao, a attiré tous les regards avant le coup d’envoi de la rencontre face à l’Allemagne, dimanche soir au stade NRG, dans le cadre du groupe 5 de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Après l’interprétation des hymnes nationaux de Curaçao et d’Allemagne, il s’est effondré en larmes, offrant un moment d’une intense émotion juste avant le coup d’envoi et capturant l’attention des caméras et des spectateurs.

Selon le réseau de statistiques « Squawka », Dick Advocaat, âgé de 78 ans et 260 jours, est devenu le sélectionneur le plus âgé à diriger une équipe nationale dans l’histoire des phases finales de la Coupe du monde, battant ainsi le record de la plus ancienne compétition mondiale.

De son côté, Opta confirme qu’il s’agit du sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde. Julian Nagelsmann, âgé de 38 ans et 326 jours, atteint 39 ans et 299 jours, soit la plus grande différence d’âge entre deux entraîneurs dans l’histoire de la compétition.

Le groupe E, qui compte également l’Équateur et la Côte d’Ivoire, illustre un écart flagrant d’expérience et d’histoire entre ses nations, promettant une course à la qualification d’autant plus palpitante.

Curaçao, surnommée « la vague bleue », dispute sa première phase finale de Coupe du monde, un exploit historique pour ce petit territoire, le plus petit en population et en superficie jamais qualifié.

Sa qualification pour le Mondial 2026, obtenue après un parcours remarquable dans les éliminatoires de la zone CONCACAF sous la houlette d’Advocaat, devenant ainsi le premier territoire non autonome des Amériques à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde. Un exploit historique qui illustre l’essor récent du football sur l’île.