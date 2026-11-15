Entre deux chocs explosifs : pourquoi le match entre le Barça et le Celta Vigo se jouera-t-il le 5 décembre ?

Partager Suivez GOAL sur Google

La Ligue espagnole de football (la Liga) a dévoilé ce dimanche le programme des rencontres de la quinzième journée du championnat de première division.

Publicité

Le Barça, leader du championnat avec trois points d'avance sur le Real Madrid et cinq points sur l'Atlético Madrid, reçoit le Celta Vigo.

La rencontre se déroulera le samedi 5 décembre (à 21h00, heure d'Europe centrale) au Camp Nou.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le match entre Catalans et Galiciens ne pouvait se tenir que ce jour-là, le délai étant insuffisant entre la rencontre Barcelone-Atlético Madrid du mercredi 2 décembre et le match Barcelone-Manchester City du mardi 8 décembre, en Ligue des champions.

Lors de la même journée, l'Athletic Bilbao affrontera le Real Madrid, le dimanche 6 décembre au stade San Mamés. Le Real Madrid arrive après un match au stade Anoeta (Real Sociedad) le mercredi 2 décembre, puis se déplacera chez Arsenal le mercredi 9 décembre en Ligue des champions.

Publicité Publicité

Dans l'intervalle, l'Atlético Madrid reçoit le Real Betis le dimanche 6 décembre, dans un match très attendu au stade Wanda Metropolitano, puis l'équipe de Diego Simeone se déplacera pour affronter Stuttgart le mercredi 9 décembre,

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

en Ligue des champions, tandis que les hommes de Manuel Pellegrini (Real Betis) affronteront Côme, qui compte dans ses rangs Cesc Fàbregas, au stade La Cartuja le même jour.

La trêve internationale, un cauchemar pour le Barça

Publicité

Nul doute que l'actuelle trêve internationale n'a pas du tout été reposante pour le FC Barcelone. Alors que l'entraîneur Hans Flick espérait profiter de cette période pour accorder du repos à certains joueurs cadres avant d'aborder une fin d'année chargée, le technicien allemand fait désormais face à deux nouveaux problèmes.

Selon le site « Foot Mercato », le premier concerne Frenkie de Jong. Après son retour d'une longue absence consécutive à sa blessure au genou lors de la Coupe du monde, le milieu de terrain néerlandais a été contraint de quitter le rassemblement de la sélection nationale.

Publicité

Bien que le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernández, n'ait évoqué que des douleurs au dos après la victoire contre la Grèce, la fédération néerlandaise a finalement annoncé que son joueur ne se rendrait pas à Berlin pour affronter l'Allemagne lundi. Selon le journal « AS », le joueur du Barça souffre en réalité de douleurs à la cuisse.

À Barcelone, un climat d'incertitude règne. D'après le journal « Sport », Frenkie de Jong passera un examen médical lundi prochain, mené par le staff médical du club catalan, qui décidera si des examens complémentaires sont nécessaires.

Publicité

De Jong absent face à Villarreal

Une chose est sûre pour l'instant : le joueur néerlandais bénéficiera de repos cette semaine, et sa participation au match de l'équipe contre Villarreal au Camp Nou est quasiment impossible.

Publicité

La nature de sa blessure, dans une zone très sensible, pousse le Barça à faire preuve de la plus grande prudence. D'autant plus que l'ancien joueur de l'Ajax revient tout juste de blessure, et il est clair que Hans Flick ne veut pas prendre de risque avec son milieu de terrain.

Barcelone ne comprend pas la décision du Brésil

Publicité

Dans l'intervalle, la situation de Raphinha suscite une certaine tension en Catalogne. Après son expulsion lors de la défaite du Brésil 3-2 face au Japon, aux côtés de Carlo Ancelotti, à la suite de son intense protestation contre le dernier but japonais, l'attaquant du Barça est sanctionné d'une suspension automatique pour le deuxième match amical de la sélection brésilienne contre Singapour mardi.

Il est logique que le FC Barcelone espère un retour anticipé de son joueur afin qu'il puisse se préparer de manière optimale pour la reprise des matchs. Mais la fédération brésilienne de football en a décidé autrement.

Publicité

Rodrigo Caetano, coordinateur exécutif général des sélections nationales brésiliennes masculines, a précisé : « Raphinha va rester. En principe, il restera avec nous... Son départ n'a pas de sens, c'est l'un de nos leaders. »