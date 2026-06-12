À peine le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 avait-il été donné que l’événement se retrouvait au cœur d’une polémique, cette fois en dehors des terrains. Tout s’est joué lors de la cérémonie d’ouverture, au mythique stade Azteca de Mexico, juste avant la rencontre entre le Mexique et l’Afrique du Sud.

Durant les vingt minutes de la cérémonie, la star colombienne Shakira, habituée des grands rendez-vous de l’histoire de la Coupe du monde, a offert un show devant plus de 80 000 spectateurs, rappelant son mythique passage lors de l’édition 2010.

Arborant des lunettes de soleil et une tenue colorée composée d’un tailleur jaune et d’une jupe violette, la chanteuse a interprété l’un des titres officiels de la compétition aux côtés de la star nigériane Burna Boy, sous les acclamations des 80 000 spectateurs présents.

Des applaudissements au doute

Pourtant, dès la fin du show, une vague de polémique a déferlé sur les réseaux sociaux : certains internautes ont remis en question l’identité de la star colombienne, d’autres affirmant même que la personne sur scène n’était pas la vraie Shakira.

Selon le réseau français RMC, les commentaires controversés se sont multipliés : certains ont relevé une différence dans les mouvements sur scène, d’autres ont évoqué un changement de taille ou de silhouette, tandis que certains utilisateurs l’ont qualifiée, avec ironie, de « copie non originale ».

Alors que la polémique prenait de l’ampleur, des vidéos zoomant sur la scène et la comparant aux apparitions précédentes de la star ont circulé pour alimenter l’analyse.

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« enquêtes » menées sur les réseaux sociaux

Au cœur de la polémique, une abonnée a tenté de mettre fin aux spéculations en menant une « enquête minutieuse », concluant que la personne présente sur scène était bien Shakira.

Elle s’appuie sur des éléments précis : une marque distinctive sur le front de la star, le port de chaussures à semelles compensées pouvant modifier sa taille apparente, ainsi que les changements physiques liés au temps.

Elle souligne aussi que certains écarts, attribués à l’éclairage ou à l’angle de prise de vue, ne prouvent pas la présence d’une doublure.

Avant le coup d’envoi, Shakira avait d’ailleurs publié sur ses réseaux officiels des photos et vidéos des répétitions où elle portait déjà des lunettes de soleil, un détail qui a attisé la controverse.

Après le concert, la star colombienne a publié plusieurs clichés dans sa story Instagram depuis l’intérieur du stade Azteca, adressant un message de félicitations pour le coup d’envoi de la compétition, ainsi que des photos des coulisses avec plusieurs autres artistes.