Entre critiques et éloges, Al-Owais, le « mur saoudien », a enflammé la soirée de la Coupe du monde

Les réactions du public ont été partagées après la performance exceptionnelle du gardien saoudien Mohammed Al-Owais lors du match nul 1-1 contre l’Uruguay, en première journée du groupe H de la Coupe du monde 2026.

La plupart des observateurs ont salué sa performance, estimant qu’il avait livré l’un de ses meilleurs matchs internationaux. Il a repoussé neuf tentatives adverses, dont quatre tirs depuis l’intérieur de la surface de réparation, et réalisé plusieurs arrêts décisifs aux moments les plus chauds de la rencontre. qui ont permis à la sélection saoudienne de rester dans le match jusqu’aux dernières minutes.

Nombreux sont ceux qui l’ont surnommé le « mur saoudien », estimant qu’il était l’élément clé qui a permis aux Verts de décrocher un point précieux face à l’une des sélections sud-américaines les plus redoutées.

Les statistiques confirment son influence : il n’a pas seulement repoussé des ballons anodins, mais fait face à une pression constante, surtout en seconde période, lorsque l’Uruguay a accentué son emprise et multiplié les incursions dans la surface saoudienne.

À lire aussi : Après cette soirée historique, Valverde a-t-il été injuste envers Al-Owais ?

Malgré la pression, il est resté concentré et a repoussé plusieurs ballons brûlants, dont un tir fulgurant d’Ogarte repoussé par le poteau, puis une tentative dangereuse de Federico Valverde neutralisée grâce à un réflexe éclair.

Néanmoins, les critiques n’ont pas manqué : certains estiment que le but concédé à la 80^e minute porte en partie sa responsabilité, Maximiliano Araujo ayant repris un ballon repoussé par Al-Owais dans la surface avant de l’envoyer au fond des filets. Selon eux, sa gestion du ballon sur cette action aurait pu être plus efficace, surtout à un moment aussi crucial et avec un tel impact sur le score.

Malgré cette polémique, la majorité s’accorde à dire qu’Al-Owais a été la vedette du match, tant par le nombre de ses arrêts que par leur timing face à des occasions franches qui ont failli offrir la victoire à l’Uruguay. De nombreux observateurs estiment que sa performance de haut niveau a redonné confiance à la sélection saoudienne et prouvé que l’équipe dispose d’un gardien capable de faire la différence sur la plus grande des scènes.

Entre les éloges le qualifiant de héros et les critiques ciblant son action sur le but, Al-Owais a terminé la rencontre face à l’Uruguay au cœur d’une polémique. Reste que, pour l’écrasante majorité, il a été l’un des principaux artisans du maintien de l’Arabie saoudite dans le match jusqu’au bout, offrant aux supporters une prestation mémorable.