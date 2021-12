Entre Covid et blessures, l'infirmerie du Real ne désemplit pas

Karim Benzema et Dani Carvajal sont tous deux incertains en raison de malaises, avant le duel de LaLiga Santander entre le Real Madrid et Cadix, dimanche à 21h00 CET au stade Santiago Bernabeu.

Los Blancos affronteront l'équipe d'Alvaro Cervera sans Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Rodrygo, Gareth Bale et Andriy Lunin, qui ont tous été contrôlés positifs au COVID-19.

Rodrygo, Asensio et Bale étaient les trois joueurs qui pouvaient prétendre à la place d'ailier droit en attaque, mais ils sont tous sur la touche et cela signifie qu'Eden Hazard pourrait remplir cette fonction bien que ce ne soit pas sa position naturelle.

Carvajal est un titulaire indiscutable sous la direction de Carlo Ancelotti, mais s'il venait à manquer, Lucas Vazquez ou Nacho Fernandez pourraient le remplacer au poste de latéral droit.

Quant à Benzema, le Français a joué 45 minutes dans le derby contre l'Atletico Madrid et a marqué un but avant de céder sa place à Luka Jovic. L'international serbe a également remplacé Benzema lors du duel avec la Real Sociedad et a réalisé une prestation solide, marquant un but et enregistrant une passe décisive pour mener les Blancos à une victoire 2-0.

Cela signifie qu'Ancelotti pourrait être privé de huit joueurs pour le match contre Cadix, dont trois qui sont des titulaires indiscutables.

Le Real Madrid est actuellement en tête du classement de La Liga, avec 13 points d'avance sur l'Atletico Madrid et 18 sur le FC Barcelone.