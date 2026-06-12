Dès les premières heures de la Coupe du monde 2026, la FIFA a dû faire face à une vague de critiques. Des images du match Corée du Sud – République tchèque ont en effet révélé de nombreux sièges vides dans les tribunes, malgré les affirmations antérieures faisant état d’une demande de billets « sans précédent ».

Ces images ont été diffusées moins de 24 heures après les déclarations du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui évoquait un engouement historique pour l’achat de billets, affirmant que le tournoi avait reçu près de 500 millions de demandes de réservation, un chiffre astronomique que le responsable suisse a qualifié de dix fois supérieur à celui des éditions précédentes de la Coupe du monde.

Pourtant, les tribunes restaient loin d’être pleines malgré ces chiffres officiels.

La rencontre, disputée au stade de Guadalajara, aurait rassemblé 44 985 spectateurs selon le comité organisateur, sur une capacité de 45 664 places.

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Pourtant, les images télévisées ont révélé d’importantes zones de sièges vides, en particulier dans les espaces réservés aux personnalités, suscitant des interrogations sur la fiabilité des chiffres officiels et sur la fréquentation effective de certains matchs de la phase de groupes.

Selon le journal britannique Daily Mail, la polémique enfle d’autant plus que la rencontre se déroulait dans une agglomération de plus de 5,6 millions d’habitants, alors que les statistiques officielles n’évoquaient que quelques centaines de places invendues.

La crise des prix des billets persiste

La question des prix des billets est devenue l’un des principaux défis auxquels la FIFA est confrontée à l’approche du coup d’envoi de la compétition, après que de nombreux supporters se sont plaints du prix élevé de certains billets, y compris pour des matchs qui ne suscitent pas un grand engouement.

Malgré les déclarations sur une forte demande, la FIFA a dû baisser le tarif de nombreux matchs ces derniers mois pour tenter de doper la fréquentation aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Par ailleurs, des milliers de places restent à pourvoir sur les plateformes officielles de revente, y compris pour certaines affiches de premier plan comme le match États-Unis – Paraguay lors de la première journée.

«Nous avons reçu 500 millions de demandes», a-t-il affirmé.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait auparavant défendu la politique de vente des billets, soulignant un intérêt public « sans précédent ».

Il a affirmé que la FIFA avait enregistré 500 millions de demandes pour le Mondial 2026, contre environ 50 millions pour les deux éditions précédentes réunies, soit un volume dix fois supérieur aux records historiques.

Sur le plan sportif, la Corée du Sud a renversé la vapeur après avoir été menée par la République tchèque pour s’imposer 2-1 et décrocher ses trois premiers points dans le tournoi.