Les réactions se poursuivent après l'implication du Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, dans une importante crise avec la Chine, dont les répercussions négatives se sont étendues à de nombreuses autres parties.

L'étincelle de cette crise remonte à une interview dans laquelle Mbappé a déclaré que l'une de ses images satiriques préférées était un montage de son visage sur celui d'un « dictateur chinois », en référence évidente - sans citer son nom - à l'ancien dirigeant Mao Zedong.

De son côté, Xavier Bosch, écrivain, journaliste et romancier espagnol d'origine catalane, a analysé la situation de Kylian Mbappé en soulignant son implication dans de nombreux problèmes.

Bosch a publié un article dans le journal « Mundo Deportivo », ce jeudi, intitulé : « Kylian Mbappé s'empêtre entre les crises de Ceuta, des Catalans et de la Chine ».

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Le texte de l'article est le suivant :

Quelle série de conflits diplomatiques et de problèmes politiques dans lesquels Mbappé s'est retrouvé impliqué au cours des deux derniers mois ! Et de manière presque involontaire, tout comme il a inscrit son célèbre but au Camp Nou, le Français s'est retrouvé dans une véritable impasse avec la Chine et un groupe de sponsors chinois.

Ce ne sont pas seulement son image et son compte en banque qui ont été affectés, il a également mis en péril d'importants revenus pour le Real Madrid et pour le championnat espagnol lui-même.

Et tout cela à cause d'une image satirique qu'il n'a pas créée, mais dont il a simplement dit qu'elle était celle qu'il trouvait la plus drôle. L'humour réside dans l'image, et dans la réaction, mais ce qui caractérise les régimes totalitaires, c'est qu'ils n'acceptent pas d'être qualifiés de totalitaires, et qu'ils manquent de sens de l'humour.

Et jusqu'à présent, même les excuses rapides de Mbappé, du Real Madrid et de Tebas n'ont pas réussi à apaiser la réaction chinoise.

Mais lorsque Mbappé, accompagné de Konaté et de Vinicius, a partiellement porté un maillot sur lequel était inscrit « Nous sommes tous Ceuta » en solidarité avec Ceuta, il a dû aborder la polémique en cours.

Il a expliqué qu'il se sentait solidaire du peuple de Ceuta, qu'il n'était pas contre eux, mais qu'il voulait seulement montrer son soutien aux migrants qui ont perdu la vie.

Il s'est ensuite présenté comme neutre, déclarant qu'avant d'être footballeur, il est un être humain, et qu'il préférait ne pas faire de distinction entre les différentes situations de souffrance.

Entre une bévue et une autre, Chendo (dirigeant du Real Madrid) lui a appris que les Catalans sont surnommés les « Polonais », dans une leçon introductive sur la haine des Catalans.

Il semble que cette année sera chargée pour Kylian, car en plus de ses années sans remporter le moindre titre avec le Real Madrid, Kane a remporté le Ballon d'Or, et le public du Bernabéu le siffle lorsqu'il commet une erreur.

Un joueur qui inscrit 14 buts en 12 matchs, et qu'on siffle ensuite... Quelle matière savoureuse pour la satire !