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Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Entre Al-Owais et Al-Aqidi, Donis a tranché : il a désigné le gardien de but de l’Arabie saoudite pour affronter l’Uruguay

Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
M. Al Owais
N. Alaqidi
G. Donis
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
Grèce

Qui gardera les cages de l'équipe nationale lors de la Coupe du monde ?

Le sélectionneur grec Giorgos Donis a presque tranché : il a quasiment choisi le gardien qui défendra les buts de l’équipe d’Arabie saoudite, surnommée les « Verts », lors du match contre l’Uruguay dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les deux sélections s’affronteront mardi prochain au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis), pour le compte de la première journée du groupe H.

Selon le quotidien saoudien Al-Youm, le technicien hellène a opté pour Mohammed Al-Owais, même si Nawaf Al-Aqidi a retrouvé la pleine santé après sa blessure.

Selon le quotidien, ce choix s’appuie sur la participation d’Al-Owais aux trois dernières sorties amicales, ce qui lui confère un meilleur niveau de préparation que son concurrent.

Le staff technique préfère éviter tout risque de récidive en préservant Nawaf Al-Aqidi, déjà absent des trois dernières sorties en raison d’une blessure.

Coupe du monde
Arabie Saoudite crest
Arabie Saoudite
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Al-Aqidi était bien le gardien titulaire durant les qualifications pour la Coupe du monde 2026, mais ses performances en baisse et ses erreurs à répétition ont incité le staff à rappeler Mohammed Al-Owais dans le groupe en mars dernier.

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