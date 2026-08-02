L'avenir de Firas Al-Buraikan est devenu l'un des dossiers les plus brûlants au sein d'Al-Ahli, non pas en raison d'un désir de départ du joueur, mais à cause des circonstances qui entourent actuellement le club, lesquelles pourraient faire de l'une de ses plus importantes stars une cible attrayante pour les concurrents à tout moment.

Lors du dernier mercato hivernal, le nom d'Al-Buraikan avait été proposé à Al-Hilal, mais la direction du club avait alors préféré ne pas se lancer dans l'opération faute de budget disponible, malgré la conviction de plusieurs responsables quant aux qualités de l'attaquant d'Al-Ahli.

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La clause libératoire change la donne

Firas Al-Buraikan dispose dans son contrat d'une clause libératoire d'un montant de 45 millions de riyals, un chiffre qui ne semble pas insurmontable pour des clubs dotés d'une grande puissance financière, surtout s'ils estiment que le joueur représente un véritable renfort technique pour leur projet.

Avec les rumeurs actuelles concernant une possible nouvelle offensive d'Al-Hilal, ainsi que l'intérêt d'Al-Qadsiah, le dossier Al-Buraikan pourrait devenir l'un des principaux feuilletons du mercato si un club décidait de payer le montant de la clause libératoire.

Al-Ahli sommé de réagir

Le problème pour Al-Ahli ne réside pas dans l'existence d'un intérêt pour le joueur, ce qui est normal pour toute star en pleine forme, mais la véritable crise tient à l'instabilité que traverse le club ces derniers temps, que ce soit au niveau du staff technique ou de l'ambiance administrative, ce qui pourrait offrir aux autres clubs l'occasion de tenter d'exploiter la situation.

C'est pourquoi la direction d'Al-Ahli est sommée de refermer ce dossier rapidement, soit en renouvelant sa confiance au joueur et en lui accordant un rôle plus important au sein du nouveau projet, soit en affirmant clairement son attachement à lui, car la persistance du flou fera d'Al-Buraikan une véritable bombe à retardement susceptible d'exploser à tout moment, surtout à l'approche du lancement de la nouvelle saison.