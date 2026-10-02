Entre Al-Hamdan et Al-Buraikan : qui mènera l'attaque de l'Arabie saoudite face au Qatar ?

Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a arrêté son choix sur le joueur qui mènera la ligne d'attaque lors du match tant attendu face au Qatar, dans le cadre de la Coupe du Golfe Arabique « Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite affronte le Qatar ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, en demi-finale du tournoi du Golfe.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que Donis a arrêté son choix sur son joueur Firas Al-Buraikan au poste d'attaquant face au Qatar, au détriment d'Abdullah Al-Hamdan, qui avait débuté le dernier match contre l'Irak.

Bien qu'Al-Hamdan ait inscrit un but face à l'Irak, la balance de l'entraîneur grec a penché en faveur d'Al-Buraikan, auteur d'un doublé face à Oman, le seul match qu'il a débuté comme titulaire lors du Golfe 27.

À l'exception d'Al-Buraikan, Donis n'a arrêté son choix sur aucun autre joueur dans le onze de départ jusqu'à présent, selon le journal, puisqu'il a passé ces derniers jours à tester plus d'un joueur à chaque poste.

Le sélectionneur de l'Arabie saoudite devrait finaliser la composition qui disputera le sommet du Golfe lors de la réunion technique qu'il tiendra avec les joueurs ce samedi à midi, quelques heures avant le match.

L'Arabie saoudite cherche à poursuivre sa belle dynamique lors du « Golfe 27 », après avoir réalisé un sans-faute en phase de groupes, avec 3 victoires contre le Koweït, Oman et l'Irak, sans encaisser le moindre but jusqu'à présent.