Entraîneurs, dynamiques... Pourquoi Arsenal-Chelsea est le derby des promesses

ZOOM - Souvent en opposition, Arsenal et Chelsea, qui se retrouvent ce samedi (18h30), partagent beaucoup de traits communs cette saison.

Dans la capitale anglaise, quelques quartiers séparent le Borough londonien d'Islington, le district d'Arsenal, de Chelsea, mais ces deux institutions n'ont pas souvent nagé dans les mêmes eaux. Tout ou presque les opposait, même dans leurs périodes de succès.

Arsenal a grandi, façonné par les idées d'Arsène Wenger pour devenir une écurie majeure du pays, là où Chelsea a grossi, après le rachat du richissime Roman Abramovitch pour entrer dans le cercle des clubs importants. Arsenal trustait tout de la fin des années 1990 à la première moitié des années 2000 - période précise, justement, à laquelle Chelsea a (re)commencé à gagner. Bref, dans leur construction, leur culture, la perception qui s'en dégage, ces deux clubs de Londres ne se ressemblent vraiment pas. Mais cette saison 2018-19 les rapproche sur plusieurs points...

Les entraîneurs : Emery vs Sarri, nouvelles têtes pour une nouvelle ère

L'Angleterre est une terre d'exil pour les techniciens les plus réputés au monde, mais l'arrivée d'Unai Emery à Arsenal n'est pas une prise comme les autres, parce que l'Espagnol est le coach de l'Après-Wenger. Les vingt-deux ans de règne de l'Alsacien donnent un autre sens à sa mission. Elle ne s'applique pas dans le même contexte que celle de ses concurrents (Guardiola, Klopp, Pochettino et donc Sarri). "Je pense qu'il fallait un gentleman qui a un respect pour l'histoire", avait souligné Romain Molina - biographe de l'ancien entraîneur du PSG - à Goal il y a un mois. "Unai a compris cela tout en apportant une méthode qui, en effet, est différente. Cela ne veut pas dire qu'avant c'était moins bien, ça veut juste dire que maintenant c'est une nouvelle ère : c'est l'ère Emery".

Chelsea, de son côté, a vu une pluie de techniciens défiler depuis l'arrivée d'Abramovitch. C'est bien simple, Maurizio Sarri est le dixième de la liste. Le dogmatique Italien - qui a succédé à son compatriote Antonio Conte l'été dernier - sait pertinemment que la durée de vie y est limitée, mais il a la même finalité qu'Emery : permettre à son équipe de titiller à nouveau les références du moment que sont Manchester City, Liverpool et Tottenham. Il y aura donc un vrai match dans le match entre le Basque de 47 ans et le fumeur italien de 60 ans. Leurs trajectoires et leurs méthodes diffèrent plus que leurs préceptes - offensifs - bien que ceux de Sarri soient un peu plus arrêtés. Une chose est sûre : l'admiration entre les deux hommes est mutuelle. "Emery est un érudit et un excellent professionnel", s'était enthousiasmé l'ancien entraîneur du Napoli dans la Gazzetta dello Sport, il y a quelques mois. "L’organisation offensive de son football est d'un très haut niveau".

Les joueurs clés : Özil dans le flou, Hazard dans la lumière

Arsenal et Chelsea n'ont pas tout à fait le même mode opératoire. Organisée pendant une grande majorité du temps en 4-2-3-1, l'équipe d'Unai Emery sait alterner des phases de conservation et un jeu plus vertical selon la problématique d'un match. Mais dans cette animation offensive, Mesut Özil a tenu un rôle primordial dans une position de numéro 10 taillée sur-mesure pour lui. Reste que l'Allemand, virtuose irrégulier, cristallise encore les tensions. La presse britannique émet l'hypothèse de son départ cet hiver pour permettre à Emery de renforcer l'effectif - ce que l'ancien entraîneur du PSG réfute. Toujours est-il que le meneur de jeu des Gunners n'était pas sur la feuille de match lors de la dernière sortie contre West Ham, la semaine passée. "Nous gagnons avec lui, nous perdons avec lui. Ce n’est pas un seul joueur qui nous fait gagner ou perdre", a répété Unai Emery, qui s'appuye aussi grandement sur les paires de buteurs Aubameyang-Lacazette et de milieux Xhaka-Lucas Torreira cette saison. L'Uruguayen, notamment, crève l'écran.

En face, comme à Naples, Maurizio Sarri a élaboré un 4-3-3 qui correspond à son idéologie. Le Chelsea de Conte était bâti pour détruire. Celui de Sarri l'est pour construire. Formation présentant le plus fort pourcentage de possession avec le Manchester City de Pep Guardiola, Chelsea n'en reste pas moins très dépendant d'Eden Hazard, qui semble dans la période la plus faste de sa carrière. Créateur, passeur et buteur, le Belge s'occupe de tout dans l'animation offensive des Blues, où sa polyvalence lui permet même d'occuper un rôle de (faux) numéro 9, façon Dries Mertens à Naples. N'Golo Kanté, lui, a digéré sa mutation au milieu, où son abattage se reflète dans un rôle de relayeur devant Jorginho, premier relanceur. Mais au-delà des schémas et des choix des hommes, c'est l'animation qui prime. Et pour ces deux cadors de Premier League, elle reflète l'idée directrice de leur manager.

Les dynamiques : en quête d'un second souffle

Comptablement, enfin, ce derby londonien en dira davantage sur les altitudes qu'Arsenal et Chelsea peuvent viser au printemps. Chelsea, quatrième, possède une avance de six points sur son adversaire, cinquième. Et les dynamiques des deux écuries sont très comparables. Les Blues n'ont remporté que quatre de leurs sept derniers matches, une irrégularité qui a débuté au début de l'hiver après un démarrage canon. Arsenal a fait encore plus fort en signant une série vertigineuse de 22 matches sans défaites entre fin août et mi-décembre. Depuis, les Gunners sont en quête d'un second souffle, eux aussi. Ils ont concédé quatre revers sur leurs huit derniers matches, par exemple, dont ceux dans des chocs, contre Tottenham (0-2) et Liverpool (5-1).

C'est donc sous le prisme de leur nouveau cycle que ces deux clubs de Londres vont se retrouver à l'Emirates Stadium. Dans l'ère récente, leurs duels ont été électriques, souvent. Bien sûr, les Gooners - amoureux du club d'Arsenal - ne détesteront jamais autant Chelsea que Tottenham, mais ces deux-là ne s'aiment pas. Leurs péripéties du moment font que leurs retrouvailles ressemblent à un tournant. De leur saison, déjà. Et de leur histoire.