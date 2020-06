Entraîneurs à l'étranger : L'Argentine en tête, la France 10e

Selon le CIES, l'Argentine compte le plus d'entraîneurs en poste à l'étranger devant l'Espagne. La France arrive en 10e position.

Dans son étude hebdomadaire publiée ce lundi, l'Observatoire du football s'intéresse aux nationalités les plus représentées parmi les entraîneurs évoluant à l'étranger. Et parmi les 1875 clubs étudiés dans 91 pays, ce sont les Argentins qui sont en plus grand nombre hors de leurs frontières.

En effet, ce sont au total 68 Argentins qui étaient en poste ailleurs qu'en au 1er juin 2020, la plupart d'entre eux en Amérique latine. Seuls trois évoulent actuellement en Europe : Diego Simeone à l' , Marcelo Bielsa à Leeds et Hernan Losada à Beerschot, en .

Avec 41 représentants à l'étranger - parmi lesquels Robert Moreno à -, l' arrive en deuxième position devant la (34), puis l' et l' (27). Nationalité étrangère la plus représentée en (Paulo Sousa, André Villas-Boas), les coaches portugais sont 25 à entraîner loin de chez eux.

Plus d'équipes

Pour ce qui est de la du Madrilène Zinédine Zidane, elle est 10e avec autant d'entraîneurs exerçant à l'étranger que la : 14, dont le seul champion du monde 1998 dans les quatre autres grands championnats européens.