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Le club saoudien d'Al-Ahli a entamé une révolution corrective depuis le championnat espagnol, afin de redresser son parcours lors de la saison en cours 2026-2027, après une série de résultats négatifs dont il a souffert dernièrement.

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Le quotidien saoudien « Okaz » a affirmé qu'Al-Ahli était entré en négociations avec l'Espagnol Miguel Ángel Tena, directeur du football au club de Villarreal, en vue de lui confier le poste de directeur sportif durant la période à venir.

Le club saoudien est à la recherche d'un nouveau directeur sportif pour occuper ce poste au cours de la période à venir, en remplacement du Portugais Rui Pedro Braz, limogé de ses fonctions durant la saison en cours.

Le quotidien a précisé qu'Al-Ahli avait discuté avec Tena de la vision du club et de son projet futur, afin qu'il en prenne la barre durant la prochaine période, mais aucun accord définitif n'a été trouvé à ce sujet jusqu'à présent.

Le directeur du football du club de Villarreal n'est pas le seul candidat pressenti pour ce poste, d'autres noms étant à l'étude au sein du club à l'heure actuelle avant qu'il ne prenne sa décision finale.

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Qui est Miguel Ángel Tena, candidat pour diriger Al-Ahli ?

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Tena possède un long parcours au sein du club de Villarreal dans le domaine administratif, mais il a entamé cette carrière il y a environ 23 ans en tant que joueur, lorsqu'il a rejoint l'équipe du club en provenance de Valence, où il n'est toutefois resté qu'une seule saison.

Tena a quitté le club pour le Racing de Ferrol en 2004, et a joué pour de nombreux clubs espagnols par la suite, avant d'y revenir au bout de 10 ans, pour y disputer sa dernière année sur les terrains avant de mettre définitivement un terme à sa carrière.

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C'est avec ce même Racing de Ferrol que Miguel Ángel Tena a entamé sa carrière en dehors des terrains, mais, chose étonnante, il a débuté comme entraîneur, poste qu'il a occupé entre 2015 et 2017, avant de prendre en main l'équipe des moins de 19 ans de Villarreal en 2018.

Deux ans plus tard, Tena est devenu l'entraîneur de la troisième équipe du club de Villarreal, où il est resté une seule saison, avant le plus grand tournant de sa carrière, lorsqu'il a été nommé directeur du football du club espagnol.

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Au cours de 5 années, Tena a imposé un style clair dans son travail de directeur sportif, affirmant à plus d'une reprise que son rôle ne se limitait pas aux nouveaux recrutements, mais incluait également la mise en place d'un environnement de travail adapté.

Le directeur sportif espagnol a souligné que son objectif était toujours de construire l'homme avant le joueur, afin de l'aider à être prêt pour la vie professionnelle sur les terrains de football.

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Tena a également insisté sur la nécessité de former des entraîneurs capables de gérer l'équipe et de traiter les personnes de la meilleure façon possible, et pas seulement de former les joueurs dans les académies comme cela a toujours été l'usage.

Il ne fait aucun doute que cette philosophie bien particulière a contribué à la réussite de Villarreal dans l'éclosion de nombreux talents remarquables au cours des années passées, à l'image d'Álex Baena et du gardien Filip Jørgensen.

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Directeur sportif et entraîneur à la fois

Chose étonnante, le travail de Tena ne s'est pas limité à son rôle de directeur sportif de Villarreal, puisqu'il n'a pas oublié qu'il avait occupé le poste d'entraîneur pendant environ 6 ans, avant de passer au travail administratif en 2021.

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Et malgré son poste de directeur sportif, Miguel Ángel Tena a été sollicité comme entraîneur à titre provisoire à deux reprises, en septembre 2023, puis en novembre de la même année.

De plus, le club espagnol a fait appel à son directeur sportif au poste d'entraîneur de l'équipe des jeunes de Villarreal au cours de la saison dernière.

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On peut ainsi dire que Miguel Ángel Tena est capable d'être le directeur sportif d'Al-Ahli de Djeddah, tout en pouvant être sollicité comme entraîneur à titre provisoire en cas de besoin.

Cela intervient alors que les supporters d'Al-Ahli réclament le limogeage du Néerlandais Marino Pušić, l'entraîneur de l'équipe première, compte tenu des résultats négatifs dont il souffre lors de la saison en cours.

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Pušić est arrivé sur le banc d'Al-Ahli au mois d'août dernier, prenant le poste en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle, parti de manière soudaine pour diriger Newcastle United.

Depuis qu'il dirige la formation de Djeddah, Pušić a disputé 18 matchs, au cours desquels il a décroché 11 victoires, pour deux nuls, tandis qu'il s'est incliné à 5 reprises.