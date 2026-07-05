La sélection argentine bouclera ce dimanche après-midi une séance d’entraînement intensive à Miami, avant de prendre la direction d’Atlanta où elle défiera l’Égypte mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Selon le site argentin TyC Sports, le sélectionneur Lionel Scaloni, soucieux de fraîcheur, devrait opérer au moins trois changements dans son onze de départ après la victoire laborieuse face au Cap-Vert.

Selon le site argentin « TWS Sport », Scaloni axera cette séance à huis clos sur la récupération des joueurs ayant disputé les 120 minutes du match de vendredi dernier, conclu par une victoire difficile 3-2 en prolongation, tout en commençant à peaufiner le onze idéal pour défier les Pharaons.

En défense, le poste d’arrière gauche suscite l’incertitude : le retour de Nicolás Tagliafico dans le onze de départ semble probable, au détriment de Facundo Medina, victime de crampes en fin de match, ce qui ouvrirait la voie au joueur de l’Olympique lyonnais pour retrouver sa place habituelle.

En attaque, la concurrence reste vive entre Lautaro Martínez et Julián Álvarez pour une place de titulaire, surtout après la prestation terne de « El Toro » en seizièmes de finale, ce qui offre à l’attaquant de l’Atlético de Madrid, remis de sa blessure à la cheville, une véritable opportunité de s’emparer de ce poste.

Au milieu, Leandro Paredes, auteur d’une entrée convaincante face au Cap-Vert, postule pour une place de titulaire, tandis que Nicolás González se présente comme une solution de remplacement crédible. Thiago Almada, lui, apparaît comme le candidat le plus probable à l’exclusion du groupe.

Si le joueur de Boca Juniors est aligné, il retrouvera son poste naturel au milieu, ce qui permettrait à Alexis Mac Allister de se recentrer. En revanche, si Scaloni opte pour González, la formation resterait inchangée, mais avec un apport offensif différent.

Le staff technique s’attache à corriger les erreurs qui ont entaché la prestation face au Cap-Vert, comme Scaloni l’a reconnu en conférence de presse, afin de retrouver le niveau qui a mené l’Argentine au titre mondial au Qatar.

Après avoir élu Atlanta comme nouveau quartier général, après le Kansas, Dallas et Miami, l’Albiceleste aborde la suite de la compétition avec un objectif clair : poursuivre sa route vers un deuxième sacre mondial consécutif.

Composition probable de l'Argentine face à l'Égypte

Emiliano Martínez ; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico ; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister ; Lionel Messi, Julián Álvarez.