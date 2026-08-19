De retour sur le banc, Adi Hütter a confirmé la titularisation du Brésilien, mais a laissé en suspens la question du recrutement d’un nouveau gardien. « Ensuite, nous verrons ce qu’il se passera encore à l’avenir », a déclaré l’Autrichien mercredi.

La lourde défaite de Francfort lors de la répétition générale dimanche dernier sur le terrain du club anglais de Premier League Brentford FC (0-7) a relancé l’éternel débat autour de Santos. Selon des informations de presse, Hütter a perdu confiance en le joueur de 23 ans. Noah Atubolu (SC Fribourg) et l’ancien Francfortois Lukas Hradecky (AS Monaco) sont considérés comme des candidats au transfert. Hütter n’a pas souhaité commenter l’éventuelle arrivée de renforts, y compris à d’autres postes.

Hütter peut au moins compter sur Robin Koch pour la coupe. Le capitaine et patron de la défense avait subi une légère commotion cérébrale lors du match contre Brentford. « Je pars du principe qu’il jouera », a déclaré l’entraîneur, qui a assuré avoir analysé la rencontre de Londres avec ses joueurs : « Une chose pareille, sous cette forme, n’est absolument pas acceptable. Nous avons mené une analyse claire. Cela a été un sérieux avertissement. »