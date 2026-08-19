Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

Traduit par

« Ensuite, nous verrons ce qui se passera encore à l’avenir » : le controversé Kaua Santos gardera les buts de l’Eintracht en Coupe d’Allemagne

DFB-Pokal
SC St. Toenis vs Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
Kaua Santos

Le controversé Kaua Santos sera dans le but de l’Eintracht Francfort vendredi (18 heures) lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne sur le terrain du club de cinquième division du FC St. Tönis, mais le débat autour des gardiens se poursuit au sein du club de Bundesliga.

De retour sur le banc, Adi Hütter a confirmé la titularisation du Brésilien, mais a laissé en suspens la question du recrutement d’un nouveau gardien. « Ensuite, nous verrons ce qu’il se passera encore à l’avenir », a déclaré l’Autrichien mercredi.

La lourde défaite de Francfort lors de la répétition générale dimanche dernier sur le terrain du club anglais de Premier League Brentford FC (0-7) a relancé l’éternel débat autour de Santos. Selon des informations de presse, Hütter a perdu confiance en le joueur de 23 ans. Noah Atubolu (SC Fribourg) et l’ancien Francfortois Lukas Hradecky (AS Monaco) sont considérés comme des candidats au transfert. Hütter n’a pas souhaité commenter l’éventuelle arrivée de renforts, y compris à d’autres postes.

Hütter peut au moins compter sur Robin Koch pour la coupe. Le capitaine et patron de la défense avait subi une légère commotion cérébrale lors du match contre Brentford. « Je pars du principe qu’il jouera », a déclaré l’entraîneur, qui a assuré avoir analysé la rencontre de Londres avec ses joueurs : « Une chose pareille, sous cette forme, n’est absolument pas acceptable. Nous avons mené une analyse claire. Cela a été un sérieux avertissement. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google