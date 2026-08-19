Dans une ambiance festive et bruyante au Camp Nou, le Brésilien Raphinha, le nouveau capitaine du Barça, a adressé un message fort et émouvant aux supporters blaugranas, avant le coup d'envoi de la rencontre de son équipe face au club égyptien d'Al Ahly dans le cadre du Trophée Joan Gamper amical.

Le Barça reçoit son homologue d'Al Ahly au Camp Nou, en Catalogne, dans ce match traditionnel qui voit la présentation des joueurs du club catalan pour une nouvelle saison.

Raphinha a entamé son discours en adressant un salut particulier à ses coéquipiers de la sélection espagnole, déclarant : « Je voudrais féliciter les champions du monde. Ils ont accompli un travail formidable et réalisé un exploit dont rêvent tous les footballeurs du monde. Toutes nos félicitations à vous tous. »

Il a ajouté, dans son message aux stars du Barça sacrées championnes du monde avec la sélection espagnole : « Je voudrais leur dire qu'ils doivent être fiers de cet exploit et prendre conscience que leurs noms resteront à jamais gravés dans l'histoire du football mondial. »

Le capitaine brésilien s'est ensuite adressé à tous, sur le terrain comme en dehors, poursuivant : « Enfin, et ce n'est pas le moins important, ces paroles s'adressent à nous tous, que nous soyons sur le terrain ou que vous nous souteniez depuis l'extérieur. Nous continuons à progresser en tant qu'équipe, et nous continuerons à nous battre en tant qu'équipe. »

Raphinha a conclu ses déclarations par une promesse claire aux supporters catalans : « Pour cela, nous aurons besoin de votre soutien à tous tout au long de la saison, comme vous l'avez toujours fait, et comme je suis convaincu que vous continuerez à le faire, et je suis convaincu que nous, les joueurs et le staff technique, ferons tout notre possible pour vous offrir beaucoup de joies cette saison. »

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La star brésilienne a terminé, au milieu des applaudissements chaleureux des tribunes : « Ensemble, nous sommes très forts, et c'est seulement ensemble que nous pouvons rivaliser pour tous les titres possibles. Merci beaucoup à vous. Vive le Barça. »