Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est réjoui de l'arrivée de l'attaquant espagnol Ferran Torres dans les rangs de l'équipe, soulignant que cette opération représente une occasion importante pour le club parisien de renforcer ses options offensives.

Le Paris Saint-Germain a annoncé, ce samedi matin, avoir officiellement engagé Ferran Torres, l'international espagnol aux 65 sélections avec l'équipe de son pays, en provenance de Barcelone, dans le cadre d'une opération qui s'inscrit parmi les mouvements du club pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, transféré au Milan AC en juillet dernier.

Ferran Torres figurait depuis un moment parmi les noms qui suscitaient l'intérêt de la direction du Paris Saint-Germain, avant que l'opération ne soit officiellement conclue et que le joueur ne rejoigne l'équipe française pour environ 50 millions d'euros.

Enrique : Torres élève la qualité de l'équipe

Lors de la conférence de presse tenue à la veille de la confrontation entre le Paris Saint-Germain et Lens en Trophée des champions, Enrique a été interrogé sur l'arrivée de Torres et a affirmé que le club n'avait pas hésité à saisir l'occasion.

L'entraîneur espagnol a déclaré, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Je suis content de son arrivée. Je pense que nous avons désormais une meilleure équipe, car nous cherchons toujours les occasions disponibles pour renforcer nos rangs. »

Il a ajouté : « C'est un joueur international, nous le connaissons bien, et il s'adapte parfaitement car il peut jouer à tous les postes. Grâce à sa mentalité, je pense qu'il est important d'avoir ce type de joueurs. »

Enrique a poursuivi : « Nous continuons à travailler avec le président et Luis Campos sur le marché des transferts, et nous cherchons des moyens d'améliorer l'équipe. »

Torres a disputé ce samedi matin son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, mais il ne figurera probablement pas dans la liste du Paris Saint-Germain pour la confrontation face à Lens, dimanche, en Trophée des champions.

Enrique plaisante avec les journalistes au sujet de la composition

Dans un autre volet de la conférence de presse, Enrique a refusé de dévoiler la composition sur laquelle il s'appuiera face à Lens, alors que le Paris Saint-Germain souhaite décrocher un nouveau titre quelques jours après son sacre en Supercoupe d'Europe aux dépens d'Aston Villa sur le score de 2-1.

Lorsqu'on a demandé à l'entraîneur espagnol s'il allait apporter des changements à la composition, il a répondu en plaisantant : « Est-ce que je vais faire des changements demain ? Voulez-vous que je donne quelques indices à l'adversaire ? Je ne sais pas, je dois en parler avec ma femme pour savoir qui va jouer. »