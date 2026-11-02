Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a affirmé que Villarreal méritait de meilleurs résultats en Ligue des champions, saluant le niveau affiché par le club espagnol face à Liverpool et au Borussia Dortmund, avant la confrontation attendue entre les deux équipes.

Le Paris Saint-Germain aborde cette rencontre sur une série de résultats remarquable, mais Luis Enrique a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de faire preuve d'ambition et de poursuivre le travail au même rythme, assurant qu'il ne ménagerait aucun effort dans un match qu'il s'attend à voir difficile face à Villarreal, qui, selon lui, a montré de quoi mériter de meilleurs résultats lors de ses précédentes rencontres en Ligue des champions.

Au sujet des changements qu'il a opérés lors des derniers matches, Luis Enrique a déclaré en conférence de presse d'avant-match : « Chaque compétition représente une occasion de voir les joueurs dans des situations différentes, et il est important que nous apprenions à mieux connaître les joueurs. Nous sommes toujours ouverts à l'idée de donner leur chance aux jeunes joueurs qui possèdent cette qualité. »

Interrogé sur ce qui le rend le plus fier au cours de ses saisons avec le Paris Saint-Germain, il a expliqué : « Je pense que le point le plus positif, c'est de devenir plus ambitieux jour après jour. Cela signifie que chaque personne au sein du club voit ses ambitions grandir sans cesse. C'est le plus important et le plus positif pour moi. Le club est différent, et cela me procure un grand bien-être. »

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Après les victoires contre Manchester City et Barcelone, et au sujet de la différence de nature de la prochaine confrontation, il a déclaré : « Si vous pensez, en vous appuyant sur les résultats que nous avons obtenus récemment, que cela vous aidera à gagner demain, vous commettez une grave erreur. Nous devons montrer notre ambition et faire preuve de la capacité à travailler dur et à beaucoup courir demain, face à une bonne équipe comme Villarreal. Ils ont disputé un calendrier difficile en début de parcours face à des équipes très solides. C'est une bonne équipe qui dispose d'un entraîneur de qualité. Nous devons être prêts dès la première minute demain, car les résultats précédents n'auront aucune influence sur ce qui va se passer. »

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Quant à savoir s'il prendrait des précautions supplémentaires en raison des récentes blessures, malgré la position de leader de son équipe, Luis Enrique a répondu : « Non, nous abordons ce match d'une manière différente. Il y a des points importants en jeu. Notre concentration est tournée vers la réalisation d'une bonne performance tout au long du match, indépendamment de la compétition ou de l'identité des joueurs engagés. Nous voulons montrer notre niveau dans un stade où l'on peut ressentir l'essence du football, face à une bonne équipe qui nous compliquera la tâche, et il sera difficile de passer outre son pressing défensif et son système arrière. C'est le genre de confrontation que j'aime. »

À propos des 10 victoires consécutives, l'entraîneur parisien a déclaré : « C'est agréable d'entendre que vous avez effectué des changements qui ont conduit à de meilleurs résultats, et j'espère que le bilan sera positif. Il faut comprendre que vous n'êtes pas un mauvais entraîneur lorsque vous perdez un match, de même que vous n'êtes pas un génie lorsque vous enchaînez 10 victoires de suite. Ce n'est pas la bonne façon de travailler. Nous nous concentrons uniquement sur ce qui nous attend, et nous nous disons que nous avons réalisé une bonne séance d'entraînement aujourd'hui. Lorsque vous êtes dans une bonne situation comme la nôtre actuellement, et que vous faites preuve de solidité, cela tient à la présence d'un grand club qui me soutient, aux côtés de joueurs de qualité et d'un état d'esprit collectif formidable. Je suis extrêmement heureux. »

Sur le niveau de Zabarnyi, il a précisé : « Nous constatons que la plupart des joueurs affichent de bons niveaux, et c'est une chose positive pour l'entraîneur. C'est un joueur jeune, mais il possède une grande expérience. Il a confiance en ses capacités physiques et en ses qualités, et c'est en outre un défenseur qui sait participer à la construction du jeu et coopérer avec ses coéquipiers. La première année est difficile lorsque vous rejoignez un nouveau club, mais il progresse et deviendra un joueur plus important pour l'équipe. »

Au sujet de l'équipe qu'il s'attend à affronter face à Villarreal, Luis Enrique a déclaré : « Le calendrier a été très difficile, et d'autres entraîneurs auraient peut-être pensé qu'ils avaient affronté Naples et Liverpool, et maintenant le Paris Saint-Germain. Mais Marcelino est un entraîneur optimiste, et il n'est pas du genre à se plaindre. J'aime voir de jeunes entraîneurs qui aiment proposer un bon football, qui cherchent des solutions pour leurs équipes à travers ce style, et qui exigent de leurs joueurs qu'ils l'appliquent eux aussi. »

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Il a poursuivi : « Je pense que Marcelino passera de bonnes années ici. Il a conduit son équipe en finale d'une compétition européenne la saison dernière, et j'estime que la décision de Villarreal de le recruter était la bonne. Ils ont bien joué face à Liverpool et méritaient davantage que ce qu'ils ont obtenu, mais ces choses-là arrivent dans le football. Ils ont également battu Naples et livré un match compétitif face au Borussia Dortmund. Il ne cherche pas d'excuses, il veut au contraire jouer un bon football et garder la possession du ballon, ce qui nous obligera à afficher notre meilleur niveau. »

Concernant la défaite de Villarreal face à l'Espanyol, il a commenté : « Lorsque vous misez sur un jeune entraîneur qui apporte des idées nouvelles, il est normal que l'équipe subisse quelques défaites durant cette étape. Ce sont des leçons dont il faut tirer les enseignements et travailler ensuite à corriger la trajectoire. Lorsque j'analyse Villarreal, je vois une équipe au début d'un nouveau projet, mais je remarque de nombreux éléments positifs. J'espère qu'ils ne seront pas à leur meilleur niveau demain, car nous voulons gagner. Ils ont entamé leur parcours en affrontant quatre adversaires solides, mais les quatre prochains matches se joueront face à des équipes d'un niveau inférieur. »

Luis Enrique a adressé un message à Marcelino García Toral, en déclarant : « Nous savons que ce sont les résultats qui gouvernent le football. Marcelino a démontré sa personnalité à chaque fois qu'il s'est exprimé publiquement, et il mène également son équipe par l'exemple. Il possède tous les atouts nécessaires pour devenir un grand entraîneur. Le plus important dans la vie est de rester fidèle à ses principes et de ne pas perdre son identité à cause d'une défaite. »

Il a conclu : « J'ai connu le succès, j'ai subi des défaites et j'ai traversé des périodes difficiles. Et aujourd'hui, tout le monde pense que je suis quelqu'un d'exceptionnel, ou l'entraîneur spécial, mais ce que vous accomplissez, vous le construisez vous-même au fil de votre carrière. Il connaîtra des hauts et des bas, car le parcours est long et comporte de bons moments et d'autres plus difficiles. Je suis convaincu que Marcelino a une grande carrière d'entraîneur devant lui. »