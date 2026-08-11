Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a évité de s'exprimer sur l'avenir de Ferran Torres ou sur les négociations en cours entre le club français et Barcelone, affirmant son refus de parler du marché des transferts, et ce avant la confrontation face à Aston Villa en finale de la Supercoupe d'Europe.

La position de l'entraîneur espagnol intervient au moment où Ferran Torres est devenu proche d'un transfert vers le champion d'Europe, après que le club français a trouvé un accord avec le joueur, tandis que les négociations se poursuivent avec Barcelone concernant les derniers détails de l'opération.

Bien que le transfert de Ferran à Paris puisse permettre à Enrique de retravailler avec le joueur, qu'il avait déjà dirigé lorsqu'il était à la tête de la sélection espagnole, l'entraîneur chevronné a choisi de se tenir totalement à l'écart du dossier.

Luis Enrique tranche sa position au sujet de Ferran

Lors de la conférence de presse qui a précédé la confrontation face à Aston Villa, ce mardi, Enrique a été interrogé sur son degré de satisfaction quant à l'éventualité que le Paris Saint-Germain recrute Ferran Torres et à son retour sous ses ordres.

La réponse de l'entraîneur espagnol a été claire et directe, comme l'a rapporté « Marca » : « Je ne parle jamais du marché des transferts. Ce sujet est en dehors de mes propos, je parle des joueurs du Paris Saint-Germain. »

Enrique n'a pas changé de position lorsqu'une autre question lui a été posée au sujet de la crise qui existe entre Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football « FIFA », et l'Union européenne « UEFA », à cause de la société commerciale que le responsable suisse cherchait à créer pour gérer les compétitions de la FIFA, à commencer par la Coupe du monde.

L'entraîneur espagnol a insisté sur le fait que sa concentration est entièrement tournée vers son équipe et la préparation du match.

Il a déclaré : « Je me concentre sur mon équipe, et je ne suis pas un homme politique. Je ne parle pas de ces sujets, et je ne parle pas non plus du marché des transferts. »

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L'opération Ferran proche de son dénouement

La réserve d'Enrique intervient au moment où les négociations entre le Paris Saint-Germain et Barcelone progressent au sujet du transfert de Ferran Torres, après que le club français a bouclé son accord avec le joueur.

Il semble que l'opération soit entrée dans ses dernières phases, alors que toutes les parties souhaitent la conclure dans les jours à venir, ce qui pourrait ramener Ferran sous les ordres d'Enrique, qui s'était déjà largement appuyé sur lui pendant sa période à la tête de la sélection espagnole.