Un rapport de presse français a affirmé, ce mardi, que le Marocain Achraf Hakimi a perdu une grande partie de l'influence exceptionnelle qui avait attiré l'attention sur lui ces dernières années.

Le journal "L'Équipe" a rapporté qu'Achraf Hakimi se trouve désormais dans une situation moins réussie sous le maillot du Paris Saint-Germain. Alors qu'il s'apprête à faire son retour en Ligue des champions pour affronter le Slovan Bratislava mercredi, le Marocain a peiné au cours des huit derniers mois à retrouver son influence exceptionnelle.

Après avoir été freiné par deux blessures graves, à la cheville puis aux ischio-jambiers la saison dernière, ce qui a entraîné son absence pendant 80 jours de compétition et 22 matchs, le rendement du latéral de 27 ans a nettement diminué, puisqu'il n'a marqué qu'un seul but et délivré 5 passes décisives en 2026. Et bien que son taux d'effort assidu dans les courses à haute intensité soit toujours présent, sa domination physique et sa précision dans la dernière passe semblent moindres pour la première fois.

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Ce recul de performance est également attribué à l'irrégularité de son niveau sur l'aile. En effet, l'entente technique qui le liait à Ousmane Dembélé lors de la saison 2024-2025 semble désormais un lointain souvenir.

Ces derniers mois, l'international marocain a dû composer avec des changements constants au poste d'ailier au sein du système exigeant de Luis Enrique, où il a joué successivement aux côtés de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Lee Kang-in et, plus récemment, Mayulu... euh, Ibrahim Mbaye

Ces derniers mois, l'international marocain a dû composer avec des changements constants au poste d'ailier au sein du système exigeant de Luis Enrique, où il a joué successivement aux côtés de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Lee Kang-in et, plus récemment, Magnes Akliouche. Sans véritable entente entre eux, Hakimi perd de son efficacité sous la pression, ce qui laisse réapparaître certaines erreurs techniques dans ses passes.

Enrique va aider Achraf Hakimi

Malgré cette période difficile marquée par de mauvais choix, notamment lors de la récente défaite 1-2 face à Monaco, le club de la capitale ne s'affole pas, comme l'a rapporté le journal "L'Équipe".

Le staff technique est parfaitement conscient que le défenseur a besoin d'un temps de jeu régulier pour retrouver son niveau. Et pour l'aider à revenir à sa meilleure condition physique sans risquer la rechute, Luis Enrique prévoit de lui accorder des périodes de repos définies dans les semaines à venir, en appliquant une stratégie de gestion du temps de jeu qu'il avait déjà expérimentée avec succès avec d'autres joueurs cadres de l'équipe.

Au-delà de ses performances sur le terrain, le joueur marocain fait face à de fortes pressions en dehors du terrain, ce qui explique la baisse de son niveau.

Fin juin, la cour d'appel de Versailles a confirmé son renvoi devant le tribunal correctionnel local sur fond d'accusations de viol remontant à février 2023.

Et bien qu'il ait fait appel du jugement devant la Cour de cassation, la décision étant attendue en octobre prochain, et que ses proches assurent qu'il garde un calme absolu dans l'attente du procès prévu dans un délai de 12 à 18 mois, Hakimi est conscient qu'il devra livrer de bonnes performances tout au long de la saison en supportant ce fardeau judiciaire.

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Pour toutes ces raisons, Hakimi affiche des performances inférieures aux attentes en ce début de saison