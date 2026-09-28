Enrique Riquelme, ancien candidat à la présidence du Real Madrid et rival de Florentino Pérez lors des dernières élections, est revenu sur le devant de la scène avec des déclarations remarquées, en brisant le silence après sa défaite dans la course électorale, laissant la porte ouverte à un éventuel retour à l'avenir, tout en adressant un message clair concernant la question qui pourrait le pousser à agir de nouveau au sein du club.

Riquelme, qui a recueilli 35 % des voix lors des dernières élections du Real Madrid, s'est exprimé dans un entretien rapporté par le journal Marca sur son expérience électorale et son avenir, affirmant qu'il accepte le résultat et respecte le choix des membres du club, tout en insistant sur le fait qu'une chose reste pour lui une « ligne rouge ».

Riquelme a déclaré au sujet d'une éventuelle nouvelle candidature à la présidence du Real Madrid : « Je respecte les résultats qui se sont produits, et tout ce que je demande, c'est l'unité au sein de la communauté du Real Madrid, même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Le temps nous dira si je me représenterai ou non. »

Et d'ajouter : « Je me suis présenté quand je voyais ce qui se passait et que cela ne me plaisait pas, du point de vue de l'inquiétude pour la situation institutionnelle. »

Ces déclarations revêtent une signification importante, d'autant plus que Riquelme n'a pas annoncé son retrait de la scène électorale, mais a laissé la possibilité d'un retour ouverte, au moment où Florentino Pérez continue de diriger le club.

Mais le message le plus clair de Riquelme est venu lorsqu'il a évoqué l'avenir du club et la possibilité de modifier ses statuts, une question qui a été l'un des principaux axes de sa campagne électorale contre Pérez.

L'ancien candidat a déclaré : « La vente du club reste une ligne rouge pour moi, je serai très attentif à toute modification éventuelle des statuts afin d'empêcher la possibilité d'une vente du club. J'agirai si je constate que cela se produit, même si je dois dire que je ne vois pas cela se produire à l'heure actuelle. »

Riquelme a ainsi maintenu la position qu'il avait déjà adoptée durant les élections, lorsqu'il avait fait de la question de l'avenir de la propriété du Real Madrid l'un des principaux points de désaccord avec Pérez, mais cette fois il s'est exprimé en dehors de la course électorale, affirmant qu'il ne voit pas actuellement de processus de vente du club en cours.

À la fin de son propos, Riquelme n'a pas exclu la possibilité de revenir dans la course à la présidence du Real Madrid à l'avenir, se contentant de dire : « Nous verrons ce qui se passera dans plusieurs années. »

Ses nouvelles déclarations interviennent quelques mois après les élections remportées par Pérez, tandis qu'il apparaît que Riquelme conserve toujours sa position de refus de tout changement susceptible d'ouvrir la porte à une vente du club, tout en affirmant dans le même temps qu'il soutient l'équipe et respecte le résultat électoral.

Et alors que Riquelme n'a annoncé aucune nouvelle démarche électorale, son affirmation selon laquelle la « vente du club » représente une ligne rouge, ainsi que son annonce qu'il agira s'il estime que cette éventualité devient réelle, ramènent son nom sur la scène politique au sein du Real Madrid et laissent la porte ouverte à un nouveau bras de fer avec Pérez à l'avenir.