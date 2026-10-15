Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a reconnu que son équipe avait vécu des moments difficiles au cours de la seconde période du match palpitant face à Manchester City, malgré une avance de trois buts à zéro à la pause, avant de s'imposer finalement sur le score de 4-2 en Ligue des champions.

Le club parisien a livré une prestation offensive de grande qualité sur la pelouse de Manchester City, mercredi soir, dans une rencontre marquée par un rythme élevé et un pressing continu des deux côtés. Mais la réaction des hommes du cru après la pause a réellement mis en péril la victoire parisienne, de l'aveu même de son entraîneur espagnol.

Enrique : si nous avions eu de la malchance, nous aurions perdu

Luis Enrique a salué la performance de ses joueurs lors de la première période, mais il n'a pas caché son inquiétude face au tournant pris par la rencontre après la pause, assurant que le résultat n'était pas acquis malgré cette large avance.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré en conférence de presse, selon des propos rapportés par RMC : « C'était un match passionnant. Ce que nous avions prévu au sujet de cette rencontre s'est effectivement produit. Quand vous voyez un match de ce niveau entre deux équipes qui cherchent constamment à jouer et à presser en permanence, vous vous attendez à une confrontation palpitante et exceptionnelle, avec un rythme très élevé, et c'est ce qui s'est passé. »

Il a ajouté : « Nous avons surmonté leur pressing en première période et nous avons mérité ce résultat. Je n'aime pas arriver à la pause avec un tel écart, 3-0, parce que cela peut entraîner un excès de satisfaction en seconde période. À ce moment-là, l'adversaire avait perdu le match et il ne lui restait plus qu'à prendre énormément de risques pour tenter de revenir. »

Mais le technicien espagnol a admis que son équipe avait rencontré de grandes difficultés dans la seconde moitié du match : « Nous avons connu beaucoup de problèmes, et si nous avions eu de la malchance aujourd'hui, nous aurions perdu ce match. »

Enrique a révélé qu'il s'était adressé à son adjoint Rafael Pol pendant la rencontre, soulignant que la chance avait souri à Paris cette fois-ci, après que l'équipe avait été victime de la malchance lors de certains de ses matches précédents en championnat de France.

Il a expliqué : « À un moment de la seconde période, j'ai parlé à Rafael Pol et je lui ai dit : nous avons eu aujourd'hui toute la chance qui nous avait manqué lors des premières journées du championnat de France, quand l'adversaire tirait à chaque fois et marquait un but. »

Il a conclu son propos sur les rebondissements de la rencontre : « Aujourd'hui, il y a eu une sorte d'équilibre. Aucun résultat n'aurait été juste aujourd'hui. »

Pourquoi le Paris Saint-Germain a-t-il souffert malgré une avance de trois buts ?

Bien qu'il ait terminé la première période avec trois buts d'avance, le Paris Saint-Germain a dû faire face à un pressing intense de Manchester City après la pause, le club anglais s'étant porté vers l'avant en nombre à la recherche d'un retour au score.

Luis Enrique a indiqué que la prise de risque de City était prévisible compte tenu de son retard de trois buts, mais qu'elle avait rendu la tâche de son équipe plus compliquée, surtout avec la baisse de sa capacité à gérer le pressing.

Il a déclaré : « Quand une équipe est menée 3-0, elle prend des risques, et c'est ce que Manchester City a fait. Parfois, ils n'avaient qu'un seul joueur derrière, ce qui signifie un grand nombre de joueurs dans la phase offensive. »

Il a ajouté : « C'est difficile à gérer, et nous avons connu des problèmes face à leur pressing. En première période, nous avons pressé de manière presque parfaite. En seconde période, nous avons commis des erreurs, mais gérer ce genre de match n'est pas facile. »

Malgré la pression anglaise, Paris est parvenu à inscrire son quatrième but par l'intermédiaire de Magnes Akliouche, tandis que Ferran Torres a manqué un penalty pour Manchester City, l'un des moments qui ont illustré l'ampleur des rebondissements de cette rencontre.

Enrique a affirmé que signer une nouvelle victoire en Angleterre face au leader de la Premier League revêtait une grande importance pour son équipe : « Au final, gagner à nouveau en Angleterre contre le leader de la Premier League, c'est quelque chose qui vous donne toujours de la motivation. Je pense que c'est important pour nous. »

Luis Enrique refuse de voir dans cette victoire un message aux concurrents

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a refusé de considérer le succès face à Manchester City comme un message adressé aux autres prétendants en Ligue des champions, assurant que le plus important était d'atteindre les phases décisives de la compétition dans la meilleure forme possible.

Enrique a déclaré : « Non, quel message ? Le seul message, c'est que l'équipe qui remporte la Coupe d'Europe à la fin de la saison est la plus importante. »

Il a ajouté : « Ce n'est pas important d'être la meilleure à ce stade de la compétition. L'important est d'arriver au mois de mars, c'est là notre objectif. »