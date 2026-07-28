Enrique menace une star du Paris SG à la manière de Mbappé : l'histoire se répète !

L'avenir de Bradley Barcola, la star de 23 ans du Paris Saint-Germain, a pris un tournant délicat après qu'il a informé la direction du club français de son refus de prolonger son contrat, qui expire en 2028. Une décision qui contraint la formation de la capitale à le vendre cet été pour au moins 170 millions d'euros, afin d'éviter de le perdre plus tard à un prix inférieur, alors que se profile à l'horizon la menace de l'entraîneur Luis Enrique de mettre au placard l'international français s'il reste sans engagement, à l'image de ce qu'il avait fait auparavant avec Kylian Mbappé.

Selon les révélations du journal britannique « The Athletic », des sources internes au Paris Saint-Germain ont confirmé que Luis Enrique ne souhaite faire jouer que des joueurs engagés dans le projet, et qu'il pourrait réduire considérablement le temps de jeu de Barcola la saison prochaine si le club ne parvient pas à le vendre au prix demandé. Une décision ferme visant à préserver la discipline de l'effectif et à ne pas rééditer le scénario Mbappé, qui aspirait à rejoindre le Real Madrid.

Ce rebondissement inattendu intervient alors que le club parisien est occupé à chercher deux remplaçants à Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, vendus respectivement à Milan pour 74 millions d'euros et à l'Atlético Madrid pour 40 millions d'euros. Le PSG se retrouve ainsi contraint de gérer une nouvelle crise avec un joueur qui a passé trois saisons au sein de l'équipe, durant lesquelles il a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 matches.

Barcola, ancien joueur de Lyon, était très courtisé par les géants de la Premier League anglaise, et plus précisément par Arsenal et Liverpool, au cours des derniers mois. Le Paris Saint-Germain, spécialiste de la vente de joueurs à des prix élevés, a fixé sa valeur à au moins 170 millions d'euros, tandis que Liverpool, le club favori du joueur, a prouvé sa capacité à débourser des sommes colossales après le transfert de Diomandé qui a dépassé les 100 millions d'euros.

Mais la question qui se pose désormais est la suivante : Liverpool est-il prêt à débourser cette somme colossale ? Les supporters des Reds savent que le Paris Saint-Germain subit de fortes pressions concernant ce dossier, et ils pourraient donc être tentés de faire traîner les négociations, ce qui fait de cette affaire une candidate à dominer le reste de la fenêtre estivale des transferts.

La menace de Luis Enrique ne doit pas être sous-estimée. L'entraîneur espagnol a prouvé par le passé sa capacité à prendre des décisions difficiles et à se passer des services de grandes stars. Il avait déjà réduit le temps de jeu de Mbappé lorsque ce dernier aspirait à partir au Real Madrid, un précédent qui confirme que le technicien hésite rarement à imposer son autorité dans le vestiaire, même si le prix à payer est la mise à l'écart de l'une des principales stars de l'équipe.

Cette situation place le Paris Saint-Germain devant un véritable dilemme : soit vendre Barcola au prix demandé cet été, soit prendre le risque de le mettre au placard toute la saison prochaine et de perdre progressivement sa valeur marchande à l'approche de la fin de son contrat. Une situation qui rappelle la crise Mbappé, laquelle a démontré que Luis Enrique ne transige pas sur ses principes, quel que soit le statut du joueur.