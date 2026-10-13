Enrique : « J'en ai assez du Ballon d'Or », et voici mon avis sur l'affaire Manchester City

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L'entraîneur du Paris Saint-Germain évoque de nombreux dossiers avant le choc face à City

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L'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé sur l'affaire Manchester City, avant le choc entre les deux équipes demain mercredi en Ligue des champions, insistant sur la nécessité de respecter les procédures et d'attendre la décision finale de l'instance compétente, et soulignant que ce que le club anglais a produit sur le terrain mérite le respect.

Luis Enrique a déclaré lors de la conférence de presse de ce mardi : « Il y a beaucoup de bruit autour des grands clubs. Nous devons attendre la décision finale de la personne habilitée. Nous attendons, et j'espère que les choses se passeront bien pour Manchester City, car tout ce qu'ils ont accompli sur le terrain était extraordinaire. Tous les titres qu'ils ont remportés sont mérités. Nous devons attendre celui qui prendra la décision. »

Il a ajouté, selon des propos rapportés par RMC Sport : « C'est surprenant, mais nous devons respecter les procédures et attendre la décision. Si je m'en tiens à leurs performances sur le terrain, alors ils méritent ces trophées. »

Manchester City a été inculpé dans plus de 100 affaires d'infractions aux règles financières de la Premier League, mais le club clame son innocence et attend le verdict final.

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Dans un autre registre, Luis Enrique a salué le niveau affiché par Manchester City, que ce soit sous la direction de Pep Guardiola, l'ancien entraîneur, ou d'Enzo Maresca, l'actuel technicien, affirmant que le club anglais dispose d'un groupe de joueurs de grande qualité.

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L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré : « J'ai pris plaisir à regarder les matches de Manchester City sous Pep Guardiola et sous Maresca. Ce sont des matches plaisants et divertissants. Ils attaquent beaucoup, mais ils défendent aussi. Ils sont au sommet de leur art, ils ont gagné tous leurs matches, ils sont au top, et ils possèdent de nombreux joueurs de talent, ainsi qu'un entraîneur doté d'une vision claire. C'est un défi stimulant. »

Interrogé sur le fait de savoir si la confrontation avec Manchester City constitue un test majeur pour son équipe cette saison, Luis Enrique a affirmé que le résultat du match ne déterminera pas ce qui se produira à l'avenir, soulignant que la véritable image du niveau des équipes se dessinera à un stade ultérieur de la saison, après Noël.

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Il a poursuivi : « Nous avons entamé la saison de belle manière, mais nous n'avons pas obtenu les résultats que nous méritions. En championnat, nous sommes dans une situation différente, nous n'y sommes pas habitués, mais je ne suis pas inquiet. Nous allons disputer ce match à l'extérieur contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Nous avons une forte motivation pour prouver notre niveau et montrer que nous sommes capables de surmonter les difficultés. »

Au sujet des options offensives disponibles avant la rencontre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a affirmé que la disponibilité de tous les joueurs lui offre une meilleure occasion d'évaluer le potentiel de l'équipe, précisant que le match constituera un test difficile sur la pelouse de Manchester City.

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Luis Enrique a refusé de modifier le style de jeu de son équipe en raison de l'approche offensive de Manchester City, affirmant que le Paris Saint-Germain tentera de livrer sa prestation habituelle sans renoncer à son identité technique.

Il a déclaré à ce propos : « Pensez-vous que je vais changer mon style ? Les latéraux attaquent beaucoup eux aussi. Nous allons essayer de jouer comme d'habitude, de la même manière que d'ordinaire. »

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Le technicien espagnol a également évoqué le départ du gardien italien Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain et son transfert à Manchester City, déclarant : « J'ai une véritable admiration pour Donnarumma. Son départ a été difficile, mais il est au même niveau qu'à Paris, et j'espère qu'il profitera de son temps à Manchester. »

Luis Enrique a par ailleurs exprimé son agacement face à la polémique liée au Ballon d'or, affirmant que le Paris Saint-Germain compte plus d'un joueur méritant d'être couronné, et que le succès de l'équipe la saison dernière n'était pas lié à un seul joueur.

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Le technicien espagnol a déclaré : « J'en ai assez du Ballon d'or. Ce que je souhaite, c'est que nous remportions ce trophée. Nous avons des joueurs qui le méritent. L'an dernier, nous avons gagné le trophée de la meilleure équipe. Nous avons prouvé qu'Ousmane Dembélé n'était pas le seul à le mériter. J'en ai assez du Ballon d'or. »

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a aussi insisté sur l'importance de garder son calme dans la gestion de la pression, citant les réactions contrastées face aux buts marqués et affirmant que le football n'échappe pas aux critiques et aux fluctuations.

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Il a ajouté : « Il y a différentes situations. Ferran Torres a marqué de nombreux buts, et c'est une chose positive après trois matches, mais s'ils ne marquent pas, c'est la panique générale. À l'inverse, si des joueurs qui ne marquent pas habituellement, comme Mika Godts, signent un triplé, il devient le nouveau Platini. Il faut savoir garder son calme, c'est ça le football. »

Il a conclu au sujet de ses conseils aux jeunes joueurs : « Ce que je dis aux jeunes lorsqu'ils arrivent à l'entraînement, c'est : savez-vous où nous sommes ? Vous serez critiqués en permanence, c'est la vie d'un joueur professionnel, vous devez vous y habituer. »



