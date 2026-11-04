Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a affiché une vive colère après une décision arbitrale lors du match de son équipe face à Villarreal, en Ligue des champions, après que le club français a été contraint de disputer une partie de la rencontre en infériorité numérique, en raison du retard dans l'exécution de trois remplacements simultanés.

L'incident est survenu à la 74e minute, alors que le score affichait un avantage de cinq buts à zéro en faveur du Paris Saint-Germain, qui avait imposé sa domination totale sur la rencontre, avant que l'arbitre Felix Zwayer n'intervienne pour appliquer la nouvelle règle relative au délai imparti aux joueurs remplacés pour quitter le terrain.

Enrique avait décidé de procéder à trois changements simultanés avec les sorties d'Achraf Hakimi, Vitinha et Désiré Doué, et les entrées de David Boly, Lucas Beraldo et Quentin Ndjantou. Mais le retard d'Achraf Hakimi et Vitinha à quitter le terrain dans le délai imparti a poussé l'arbitre à ne pas autoriser l'entrée immédiate de tous les remplaçants, l'équipe se retrouvant alors en infériorité numérique.

Cette décision a provoqué la colère de l'entraîneur espagnol, qui a tenté de pousser l'un des remplaçants sur le terrain, ce qui a valu un carton jaune au joueur, tandis que l'arbitre autorisait la poursuite du jeu, selon ce qu'a rapporté le journal « Marca ».

Enrique a déclaré après le match : « Ce qui s'est passé avec les trois remplacements était une farce. Imaginez que le score ait été de 0-0, puis qu'on vous fasse sortir trois joueurs, et qu'ensuite je pousse l'un d'eux et qu'il reçoive un carton jaune. J'aurais poussé les autres joueurs aussi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'on joue à un jeu d'enfants ? »

Il a ajouté : « Nous devons aussi respecter les professionnels, tout comme nous respectons le corps arbitral. »

Cet incident découle de l'application d'une nouvelle modification des lois du football, approuvée par l'International Football Association Board, qui stipule que le joueur remplacé doit quitter le terrain dans les 10 secondes suivant le signal de l'arbitre ou la levée du panneau de remplacement.

En cas de dépassement du délai, le joueur doit sortir, mais le remplaçant n'est autorisé à entrer qu'au premier arrêt de jeu après l'écoulement d'une minute complète depuis la reprise du match, et avec l'autorisation de l'arbitre, l'objectif étant de limiter les pertes de temps et les perturbations du rythme des rencontres.

La rencontre s'est soldée par une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de six buts à zéro, après que David Boly a inscrit le sixième but à la 78e minute, offrant au club français un large succès, qui n'a pas empêché son entraîneur d'intensifier sa contestation de la nouvelle règle arbitrale.