Enrique explique sa philosophie : je ne veux pas être un entraîneur qui donne des ordres en permanence

L'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, refuse de se contenter de ce qu'il a accompli avec le club français, assurant que chaque succès obtenu porte avec lui une nouvelle responsabilité.

Le Paris Saint-Germain se prépare à un déplacement difficile sur la pelouse de Manchester City, mercredi soir, lors de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des champions.

Luis Enrique a déclaré dans un entretien accordé à la chaîne du Paris Saint-Germain : « J'ai prolongé mon contrat, et maintenant j'ai une pression plus grande pour prouver que je suis prêt à continuer et que je veux gagner davantage de titres avec le Paris Saint-Germain. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par « Foot Mercato » : « Je ne suis pas plus calme ou plus détendu simplement parce que les gens me disent qu'ils sont très heureux. »

Prochains matchs MCU UEFA Youth League 10:00 PSG

Et de poursuivre : « C'est toujours un plaisir, en tant qu'entraîneur, de savoir que mon travail a porté ses fruits pour les gens, et de pouvoir partager ces moments forts avec eux et avec leurs familles. Je dois prouver que je mérite la confiance qui a été placée en moi. »

L'ancien entraîneur du FC Barcelone a salué son président, Nasser Al-Khelaïfi, et son directeur sportif, Luis Campos, et il a également profité de cette occasion médiatique pour expliquer les raisons de sa réussite.

Luis Enrique a réaffirmé sa philosophie de management, donnant la priorité à la compréhension du jeu plutôt qu'à l'obéissance aveugle, l'Espagnol ne voulant pas d'une équipe qui dépend de ses consignes, mais d'une équipe capable de prendre les bonnes décisions en toute autonomie.

Il a insisté : « Je ne veux pas être un entraîneur qui donne constamment des ordres et qui dicte aux joueurs ce qu'ils doivent faire. Ils doivent comprendre le jeu pour prendre la meilleure décision à chaque instant. C'est la base. »

Cette philosophie s'accompagne d'une relation personnelle marquée par la proximité, l'humour et un haut niveau d'exigence.

Sa volonté constante de progresser explique son refus de se comparer aux autres entraîneurs. Dans un monde du football où les titres alimentent les débats et où chaque résultat nourrit les comparaisons, Luis Enrique s'en tient à son propre chemin.

Il a poursuivi ses propos : « Chacun a sa manière de faire, et c'est ce que tout le monde doit comprendre. Je n'ai aucune intention d'améliorer mon palmarès ou mon curriculum vitae juste pour les dépasser », avant de réaffirmer ses principes directeurs : « Est-ce ainsi que je veux que mon équipe joue ? Est-ce ainsi que je veux qu'elle perde, s'il faut perdre ? »

Ces questions prennent tout leur sens lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants. Car, de son point de vue, la défaite doit pousser l'entraîneur à se remettre en question plutôt qu'à renoncer à ses principes. Ces déclarations confirment le haut niveau d'exigence de l'Espagnol, malgré les nombreux titres qu'il a glanés depuis son arrivée sur le banc parisien.

Il a complété : « J'ai de l'expérience dans le football, mais cela ne veut pas dire que je pense avoir toujours raison ou que je ne peux pas progresser davantage. »

Et de conclure : « Les supporters du Paris Saint-Germain m'ont toujours témoigné un grand respect, même sur le plan personnel, et cela signifie beaucoup pour moi. »







