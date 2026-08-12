Enrique et Emery à la poursuite de la gloire : le record de Mourinho et Zidane menacé par la Supercoupe d'Europe

L'Espagnol Unai Emery, entraîneur d'Aston Villa, dispose d'une occasion en or de réaliser plusieurs exploits par la porte de la Supercoupe d'Europe, lorsque son équipe affrontera le Paris Saint-Germain ce mercredi soir dans la ville autrichienne de Salzbourg.

Emery a continué d'écrire l'histoire la saison dernière en consolidant son record du plus grand nombre de sacres en Ligue Europa par un entraîneur, après avoir porté son total à 5 titres dans la compétition.

Le complexe de la Supercoupe d'Europe

Mais le technicien espagnol affiche un bilan totalement différent en Supercoupe d'Europe, puisqu'il n'a jamais remporté le titre malgré trois finales disputées.

Sa première tentative est survenue alors qu'il était entraîneur de Séville, lorsqu'il s'est incliné face au Real Madrid 2-0 en 2014, avant de tomber l'année suivante face au Barcelone sur le score de 5-4 après prolongation.

Sa troisième tentative est intervenue en 2021, alors qu'il était à la tête du staff technique de Villarreal, mais il a de nouveau échoué à décrocher le sacre.

Le paradoxe, c'est qu'Emery, après avoir mené Séville au titre de la Ligue Europa pour la troisième fois consécutive en 2016, a quitté le club pour prendre en main l'entraînement du Paris Saint-Germain, qu'il affrontera aujourd'hui en finale de la Supercoupe d'Europe.

Sera-t-il sacré pour la sixième fois ?

Emery compte 5 titres dans les compétitions de clubs de l'UEFA, tous acquis en Ligue Europa, ce qui fait de lui un candidat à dépasser des légendes de l'entraînement en cas de victoire en Supercoupe, selon les statistiques de « Squawka ».

Avec ses cinq titres, le technicien espagnol se retrouve à égalité avec plusieurs grands entraîneurs de l'histoire du football européen, à savoir Bob Paisley, Zinédine Zidane, Nereo Rocco, José Mourinho et Louis van Gaal.

En cas de sixième titre, il dépasserait ce groupe et égalerait la légende de l'entraînement italien Arrigo Sacchi.

Il ne serait alors devancé, dans la liste des entraîneurs les plus titrés dans les compétitions de clubs européennes, que par Carlo Ancelotti, fort de 11 titres, ainsi que Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson et Giovanni Trapattoni, chacun comptant 7 titres.

Enrique pour rejoindre les légendes

De son côté, Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, possède déjà deux titres en Supercoupe d'Europe, après avoir mené le Barcelone au sacre en 2015, puis le Paris Saint-Germain au titre en 2025.

Le technicien espagnol avait par ailleurs déjà remporté cette compétition en tant que joueur en 1997.

Et s'il parvient à mener de nouveau le Paris Saint-Germain au titre, Luis Enrique deviendra le troisième entraîneur de l'histoire à remporter la Supercoupe d'Europe 3 fois ou plus, rejoignant l'Italien Carlo Ancelotti, détenteur du record avec 5 titres, et Pep Guardiola, sacré à 4 reprises.

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