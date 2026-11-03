Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a affirmé que l'objectif principal de son équipe cette saison était de conserver le titre de la Ligue des champions d'Europe pour la troisième année consécutive, soulignant que le fait d'être en tête du classement de la phase de ligue et d'avoir inscrit 20 buts lors des quatre premières journées n'avait pas une grande importance pour l'instant.

Les déclarations du technicien espagnol sont intervenues après la large victoire décrochée par le Paris Saint-Germain sur le terrain de Villarreal sur le score de 6-0, lors de la rencontre qui les a opposés au stade de ce dernier, « La Cerámica », dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition européenne.

Commentant la première place de son équipe au classement et son rythme de buts remarquable, Luis Enrique a déclaré : « Cela ne compte pas, il n'y aura qu'un seul champion lors de la finale à Madrid, et notre objectif est de remporter le titre là-bas. Les saisons précédentes, nous avons été sacrés en Ligue des champions d'Europe sans terminer la phase de ligue dans les huit premières places. »

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a évoqué sa philosophie offensive, expliquant que son équipe ne recule pas pour défendre, même lorsqu'elle fait face à des situations difficiles durant les matches, et a déclaré : « Dans le football, j'ai vu des équipes marquer trois buts en cinq minutes. Il ne sert à rien d'essayer de défendre, il faut au contraire se concentrer sur l'attaque. Et si nous avions encaissé ce nombre de buts en un laps de temps aussi court, nous aurions rencontré les mêmes difficultés que celles rencontrées par Villarreal. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le site officiel de l'Union européenne de football association, « l'UEFA » : « C'est l'approche que nous essayons de suivre, et s'il y a une chose que l'équipe a démontrée, c'est sa capacité à rester constante et à enchaîner les victoires, indépendamment des blessures ou du stade sur lequel nous jouons. »

Luis Enrique a salué la performance de ses joueurs lors de la confrontation face à Villarreal, expliquant que la récupération du ballon à proximité des buts adverses avait aidé son équipe à imposer sa large supériorité, précisant : « Nous avons été largement supérieurs parce que nous avons eu la chance de récupérer le ballon près de leurs buts. »

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a conclu ses propos en rendant hommage à Villarreal malgré la lourde défaite, affirmant son estime pour le club espagnol, en déclarant : « Villarreal est une équipe que j'aime vraiment. C'est une situation difficile, et je suis peiné pour eux. »