L'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a défendu Ousmane Dembélé après les critiques dont il a fait l'objet en raison de son niveau avec l'équipe de France durant la trêve internationale, assurant que l'attaquant de son équipe a livré une prestation remarquable malgré les reproches qui lui ont été adressés.

Le Paris Saint-Germain a annoncé, en concertation entre le staff technique et la direction sportive, l'octroi d'une période de repos à Dembélé et au Portugais Nuno Mendes, le premier devant reprendre l'entraînement demain samedi, tandis que le second reprendra le travail le lendemain.

Ainsi, Dembélé sera absent face au Mans, lors de la rencontre prévue demain samedi, après avoir disputé une trêve internationale qui s'est étendue sur trois semaines.

Le joueur, âgé de 29 ans, a participé à 262 minutes sur les 360 possibles, devenant ainsi le deuxième joueur de l'équipe de France le plus utilisé durant la dernière trêve, derrière le défenseur de Chelsea Maxence Lacroix.

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Enrique : Dembélé a été exceptionnel comme à son habitude

Malgré le temps de jeu important obtenu par Dembélé avec l'équipe de France, son niveau lors des derniers matches a suscité de larges critiques dans la presse française, après qu'il a évolué au poste d'avant-centre face à la Turquie, lors d'un match qui s'est terminé par une victoire de la France 1-0, puis face à l'Italie, qui s'est soldé par un nul 1-1, avant de jouer sur l'aile droite face à la Belgique lors de la victoire 4-1.

Des médias français ont estimé que Dembélé figurait parmi les grands perdants de la trêve, surtout après sa prestation face à la Belgique au Stade de France, où il a fourni un gros effort au pressing, dans ses déplacements et pour ouvrir des espaces à ses coéquipiers, sans toutefois parvenir à laisser une empreinte décisive, tandis que l'entrée de Michael Olise à sa place a accentué les comparaisons.

Mais Enrique a rejeté ces critiques et a déclaré en conférence de presse ce vendredi, avant le retour du Paris Saint-Germain au Parc des Princes : « Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec cela. Pour moi, il a été exceptionnel comme à son habitude. C'est un joueur différent. Vous pouvez payer le prix du billet pour voir Ousmane sur le terrain en toute sérénité. Il est toujours présent pour montrer son potentiel et pour tirer. Il a été très bon. »

L'entraîneur espagnol a ajouté, comme l'a rapporté le site français « Foot Mercato », que la décision de laisser Dembélé et Nuno Mendes au repos est intervenue après concertation entre toutes les parties, au regard de la longueur de la trêve internationale et des prochains matches de l'équipe, précisant : « Après cette trêve, nous avons réfléchi à la question d'un point de vue individuel, et nous avons tous décidé que Nuno et Ousmane avaient besoin de repos en vue des matches qui nous attendent. C'est quelque chose de normal, et vous devrez vous y habituer, car ce sera habituel cette saison. »

Un éloge pour Doué : « C'est une machine »

Luis Enrique a également fait l'éloge du jeune Français Désiré Doué, après une série de bonnes prestations avec la sélection de son pays durant la trêve internationale.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré : « Comme toujours, c'est une machine, et il joue un football magnifique. Il peut disputer un match où il n'est pas précis, comme Ousmane, Kvaratskhelia ou Fabian, et cela s'applique à tous les joueurs. »

Il a poursuivi : « Je ne suis pas inquiet. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il apporte et qu'il soit prêt à entrer à tout moment. Qu'il soit prêt, que ce soit sur le banc ou à l'entraînement, c'est quelque chose de difficile à obtenir. »

Enrique commente la prestation de l'équipe de France avec Zidane

Luis Enrique a aussi évoqué les éventuelles similitudes entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France sous la houlette de Zinédine Zidane, alors que l'on parle d'une sélection s'inspirant de certaines idées de l'équipe parisienne.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré : « Je ne sais pas, mais ce que j'ai vu lors des premiers matches de la France, c'est que les idées sont adaptées pour chercher la victoire, la possession de balle, le pressing et la cohésion afin de constituer une véritable équipe. »

Il a ajouté : « C'est la difficulté à laquelle on est confronté lorsqu'on est sélectionneur, car on n'a pas suffisamment de temps pour instaurer l'harmonie entre tous les joueurs. Le niveau des joueurs a été très positif, et les résultats parlent d'eux-mêmes. »