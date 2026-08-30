Enquête détaillée : Infantino a reçu des cadeaux de Poutine et utilisé la FIFA à des fins personnelles

Un rapport publié par le quotidien« Telegraph »britannique, sous la plume du journaliste Sam Wallace, a révélé les détails de l'enquête menée par la commission d'éthique de la FIFA en 2016 au sujet de Gianni Infantino, dont l'intégralité n'avait jamais été divulguée auparavant.

Infantino a été élu président de la FIFA le 26 février 2016, mais dès le mois de juin de la même année, de hauts responsables avaient déposé des plaintes officielles concernant son comportement.

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Selon le rapport, Infantino a accepté des places à bord de jets privés fournis par le gouvernement de Vladimir Poutine et par l'émir du Qatar. Il a également transformé une invitation à rencontrer le pape François en un voyage privé pour sa mère âgée, et a refusé de signer un contrat prévoyant un salaire de deux millions de francs suisses, jugeant le montant « humiliant ».

L'enquête de 2016

L'enquête a été confiée à Vanessa Allard, alors cheffe des enquêteurs de la FIFA, aujourd'hui juge aux îles Caïmans. Au terme d'une enquête ayant duré plusieurs semaines, Allard a innocenté Infantino des sept chefs d'accusation, affirmant qu'« aucun manquement éthique » n'avait été commis de sa part.

Quatre des sept chefs d'accusation portaient sur cinq voyages en jets privés, dont deux étaient des cadeaux offerts par l'Union des associations européennes de football, l'UEFA.

Des sources proches du dossier ont indiqué au « Telegraph » que les responsables de la FIFA estimaient, moins d'un an après la suspension de Sepp Blatter, que l'organisation ne pouvait pas se permettre davantage de turbulences au sommet, sans qu'aucun indice ne laisse penser qu'Allard ait été influencée par des tiers dans sa décision d'innocenter Infantino.

L'enquête avait découlé de plaintes officielles émanant de hauts responsables de la FIFA, qui évoquaient aussi le fait qu'Infantino avait dépensé des fonds de l'organisation à des fins personnelles.

Parmi ces dépenses figuraient six paires de chaussures de football, d'une valeur de 942 livres sterling, et un smoking pour un événement de l'« IFAB » d'une valeur de 1 415 francs suisses, en plus d'une somme de 2 000 francs suisses par mois que percevaient les hauts responsables de la FIFA à titre d'allocation pour frais divers.

Le salaire et les nominations

Infantino a qualifié le salaire annuel proposé, qui équivalait à 1,5 million de livres sterling en 2016, d'« humiliant », et a refusé de répondre aux messages du responsable des rémunérations à ce sujet.

Il savait que Blatter percevait 3,6 millions de francs suisses, soit environ 2,7 millions de livres sterling à l'époque. Lorsque le rapport d'enquête a été publié en août 2016, Infantino n'avait pas encore signé officiellement son contrat de travail avec la FIFA. On dit qu'il perçoit actuellement 4,4 millions de livres sterling par an.

Infantino a également contourné les protocoles de la FIFA dans la nomination de son cercle proche, parmi lequel figurent Mattias Grafström, le secrétaire général, Zvonimir Boban et Luca Piazza, son ami originaire du village suisse de Trélex.

Aucune description de poste n'avait été fournie aux ressources humaines pour ces trois personnes, lesquelles avaient informé Infantino que les salaires proposés étaient « supérieurs à ce qui était habituellement versé » et en dehors du plan de recrutement. Mais la commission d'éthique a tenu les ressources humaines responsables de ne pas avoir informé Infantino des procédures et de la politique en vigueur, estimant qu'il s'agissait d'« une question de conformité et non d'une question éthique ».

Les vols de Poutine et du Qatar

En avril 2016, il fut ordonné aux collaborateurs d'Infantino d'annuler les réservations de vols commerciaux à destination de Moscou. À la place, Infantino, Grafström et Boban ont accepté des places à bord d'un jet privé emprunté par Vitali Moutko, président de la Fédération russe de football, qui organisait le calendrier des rencontres d'Infantino avec Vladimir Poutine.

En raison du retard de la réunion avec Poutine, Infantino n'a pas pu prendre son vol commercial à destination de Doha. Les Russes ont alors mis à disposition un autre jet privé appartenant à une filiale de Gazprom, qui était à l'époque un sponsor de la FIFA.

Après son arrivée à Doha, un nouveau retard lors de la rencontre avec l'émir du Qatar a conduit les Qataris à mettre à disposition un jet privé, qui l'a ramené à Genève à temps pour une réunion importante.

Infantino a été innocenté de tout manquement concernant ces trois vols, ainsi que pour les vols aller et retour à bord d'un jet privé de l'UEFA, entre Genève et Ljubljana en mai 2016. Le code d'éthique interdisait au président de la FIFA d'accepter des cadeaux dépassant une « valeur symbolique », et lui imposait de refuser « en cas de doute ».

Le voyage chez le pape

Après la finale de la Ligue des champions 2016 à Milan, Infantino a pris un autre jet privé appartenant à l'homme d'affaires russe Leon Semenenko, et a voyagé avec son épouse Leena Al-Ashqar et sa mère Maria jusqu'à Rome.

Il a déclaré aux enquêteurs que ce voyage était un cadeau pour sa mère italienne, qui avait émigré en Suisse et avait tenu un kiosque à journaux pendant des années.

Au cours de la rencontre, Infantino a offert au pape François un maillot spécial d'Adidas, ainsi qu'une médaille de vainqueur de la Ligue des champions. Bien qu'il ait été invité en sa qualité de président de la FIFA, il a affirmé que la visite était « de nature purement privée ».

Allard l'a innocenté des manquements éventuels, tout en notant qu'« on pourrait considérer qu'il n'a pas agi avec une intégrité totale », car il avait mêlé les aspects officiels et privés et tenté de modifier la nature de la visite.

Le conflit avec Scala

Les plaintes ont également révélé la tension dans la relation entre Infantino et Domenico Scala, alors président de la commission d'audit et de conformité, qui a démissionné en mai 2016 en raison de la décision de conférer au Conseil de la FIFA, c'est-à-dire à Infantino dans les faits, le pouvoir de révoquer et de nommer les présidents des commissions.

Allard a estimé que les règlements de la FIFA ne couvraient pas le cas où le président de la FIFA refuse de signer un contrat, et que sa responsabilité ne pouvait donc pas être engagée, bien que les règles de gouvernance stipulaient que la sous-commission des rémunérations était responsable de la fixation du salaire du président.

Infantino a déclaré au Conseil de la FIFA en mai 2016 : « Je n'ai pas signé un contrat que m'avait proposé le président de la commission d'audit et de conformité. Je n'ai pas accepté cette proposition. C'était une proposition que j'ai trouvée humiliante. »

Les répercussions

La plupart des responsables de la FIFA qui avaient déposé des plaintes ou témoigné ont par la suite quitté l'organisation.

Selon le « Telegraph », ces derniers ont été les premiers témoins des méthodes d'Infantino, ajoutant que sa survie à l'enquête de 2016 et l'éviction de Scala ont constitué une étape importante dans la consolidation d'un pouvoir qu'il exerce toujours.

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