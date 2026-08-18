Énormes inquiétudes autour de Jamal Musiala ! La star du Bayern Munich s’effondre à nouveau et révèle son diagnostic

L’entraîneur Vincent Kompany a remplacé Musiala à Heidenheim à la 61e minute par la nouvelle recrue Isamel Saibari. Seulement six minutes plus tard, le joueur offensif de 23 ans s’est écroulé au milieu de terrain - la scène a rappelé l’incident du match contre Leipzig. Ses coéquipiers Jonathan Tah et Harry Kane ont immédiatement accouru, et en très peu de temps, des joueurs des deux équipes ont formé un cercle autour de lui, tandis que les médecins urgentistes entraient sur la pelouse.

Après une courte interruption pour le soigner, Musiala s’est relevé et, soutenu par un membre du staff, a titubé, quelque peu désorienté, en direction de la ligne de touche. Après quelques mètres, il a fait demi-tour avant de disparaître dans les entrailles du stade de l’autre côté. Les supporters, eux, lui ont adressé des chants entre-temps. Lorsque le speaker du stade a annoncé son remplacement par Cassiano Kiala, la Voith-Arena a éclaté en applaudissements.

Interrogé sur l’état de santé de Musiala, le directeur sportif Max Eberl a déclaré en zone mixte juste après le coup de sifflet final : « Jamal s’exprimera lui-même à ce sujet dans un avenir proche. Nous étions et sommes au courant. » Et comment va-t-il à l’heure actuelle ? « Il est dans le vestiaire, il se change, il prend sa douche. »

Jamal Musiala s’exprime sur Instagram après son malaise

Quelques minutes plus tard, Musiala a publié la déclaration annoncée. « Le plus important d’abord : je vais bien », a écrit Musiala dans un long message sur Instagram. « Je comprends que beaucoup d’entre vous s’inquiètent. Je veux aujourd’hui vous enlever cette inquiétude et vous expliquer cela : on a diagnostiqué chez moi des absences temporaires de courte durée, mais bien traitables, qui sont dues à un dysfonctionnement neurologique. »

Et il a poursuivi : « Elles peuvent conduire aux moments survenus récemment, comme contre Leipzig ou encore maintenant à Heidenheim. Je sais qu’à première vue, cela peut paraître scary - mais pour moi, cela fait actuellement partie du quotidien. À ce sujet, je bénéficie des meilleurs soins médicaux et je suis très optimiste. » Selon ses propos, il n’existe « aucun risque supplémentaire pour la santé ».

Les absences sont de brèves pertes de conscience soudaines, qui se manifestent le plus souvent sous la forme d’une crise d’épilepsie. Cette crise ne dure généralement que cinq à 15 secondes environ, pendant lesquelles les personnes concernées regardent dans le vide et ne réagissent pas. Ensuite, elles récupèrent normalement rapidement, mais n’ont aucun souvenir de cette période. La maladie peut être guérie par des médicaments.

La victoire 4-2 du Bayern est passée au second plan

Musiala s’était déjà effondré samedi, peu avant la fin du match amical contre le RB Leipzig (3-1). Il était absent lundi lors de la présentation de l’équipe au Campus et s’était contenté d’une séance individuelle. La présence de Musiala contre Heidenheim a donc été quelque peu surprenante.

Le fait que les Munichois aient finalement remporté ce test 4-2 est passé au second plan. Les buts du Bayern ont été inscrits par Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz et la nouvelle recrue Nathaniel Brown. Samedi, les Munichois affronteront le Borussia Dortmund à l’extérieur en Supercoupe.

Musiala s’était fracturé le péroné il y a plus d’un an lors de la Coupe du monde des clubs et avait subi de lourds dommages à la cheville. Il a fait son retour en janvier, sans toutefois avoir encore retrouvé depuis son meilleur niveau. Immédiatement après sa Coupe du monde décevante, il s’est fait retirer une plaque métallique du pied gauche.