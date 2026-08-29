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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduit par

Énorme transfert autour de Nick Woltemade ? Un club de Ligue des champions frapperait à la porte de Newcastle United

Premier League
Mercato
Newcastle
SSC Naples
N. Woltemade

Les rumeurs autour de Nick Woltemade reprennent de plus belle après des spéculations sur un retour au VfB Stuttgart ou un transfert au Borussia Dortmund.

Comme le rapporte l’expert mercato Fabrizio Romano, le SSC Naples s’est renseigné auprès de Newcastle United au sujet d’un prêt de l’attaquant de 24 ans. Romano n’a toutefois pas précisé si les dirigeants des Magpies avaient déjà réagi à cette prise de contact venue de Serie A.

Du côté de l’entourage de Newcastle, des rumeurs laissaient toutefois entendre ces dernières semaines que le club de Premier League ne souhaitait en aucun cas se séparer de l’avant-centre international d’1,98 m cet été. Après une première saison mitigée outre-Manche, la direction sportive de St James’ Park continue de miser sur l’éclosion du natif de Brême.

Pour enfin exploiter pleinement le potentiel de Woltemade, le nouvel entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, aurait même déjà pris contact avec Sebastian Hoeneß. Lors de cet échange avec l’ancien entraîneur de Woltemade au VfB Stuttgart, il a principalement été question de savoir à quel poste le grand attaquant pouvait apporter la plus grande valeur ajoutée dans le dispositif tactique.

Nick Woltemade Newcastle 2026 pre-seasonGetty Images

Nick Woltemade : des rumeurs autour d’un transfert à Stuttgart et Dortmund

Dans le cadre de ces discussions, des spéculations sur un possible retour en prêt dans le Souabe ont rapidement émergé. L’un des principaux déclencheurs a été l’intérêt manifesté par Newcastle pour Bilal El Khannouss, considéré au VfB comme un candidat au départ. Le quotidien Bild a toutefois écarté l’hypothèse d’un prétendu échange : un retour de Woltemade dans le Ländle ne serait un sujet pour aucune des parties.

Il en irait apparemment de même pour un engagement au Borussia Dortmund. Le BVB a été cité à plusieurs reprises comme un candidat potentiel pour un prêt, mais selon Sport Bild , il n’y a jamais eu de contact direct entre l’entourage du joueur et le club de Westphalie.

Nick WoltemadeGetty Images

Quel était le montant du transfert de Nick Woltemade ?

Un supposé intérêt du RB Leipzig serait lui aussi dénué de tout fondement. En Premier League, le concurrent Nottingham Forest aurait également pris la température en vue d’un transfert. Newcastle a toutefois immédiatement repoussé cette approche.

Pour Woltemade, les Magpies avaient versé il y a un an une indemnité de transfert de 75 millions d’euros au VfB Stuttgart. Lors de sa première saison avec le club historique anglais, l’attaquant a disputé 52 matches officiels, avec à la clé onze buts et cinq passes décisives.

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