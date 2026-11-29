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Al-Nassr s'apprête à vivre une scène exceptionnelle à l'entraînement : l'entraîneur australien Ange Postecoglou a décidé de convoquer Cristiano Ronaldo Júnior, fils du capitaine portugais de l'équipe, pour prendre part à la séance du groupe professionnel lundi. Le fils foulera ainsi pour la première fois la pelouse aux côtés de son père à l'entraînement.

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Selon des sources du journal « Al-Riyadiya », le joueur de 16 ans a été invité par le staff technique à participer à la séance d'entraînement de l'équipe première, après s'être distingué avec les équipes de jeunes du club. Il s'apprête ainsi à vivre une expérience inédite dans sa carrière, aux côtés de l'une des plus grandes stars du football mondial, qui n'est autre que son père.

Cette décision intervient au lendemain d'une journée de repos accordée aux joueurs d'Al-Nassr, après la victoire 1-0 contre Al-Hazm samedi, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League. L'équipe reprend l'entraînement lundi matin au centre « Dar Al-Nassr », à Riyad.

Postecoglou offre leur chance aux jeunes talents

La convocation de Ronaldo Júnior ne tient pas uniquement à ses liens familiaux avec le capitaine d'Al-Nassr. Elle s'inscrit dans une politique menée par Postecoglou pour suivre les talents émergents des équipes de jeunes du club et permettre à certains d'entre eux de s'entraîner avec le groupe professionnel, afin d'évaluer leurs qualités et leur potentiel technique.

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Les mêmes sources précisent que le technicien australien travaille sur ce dossier en coordination avec les staffs techniques des équipes de jeunes, dont le Portugais Emanuel, entraîneur des moins de 17 ans d'Al-Nassr, équipe dans laquelle évolue le fils de la star portugaise.

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Ronaldo Júnior aura donc l'occasion de se frotter aux joueurs de l'équipe première. Une expérience qui pourrait lui donner un sérieux coup de pouce dans son parcours et permettre au staff technique d'évaluer son niveau de près, loin de ses apparitions habituelles avec son équipe de jeunes.

Le parcours du fils à Al-Nassr approche d'une nouvelle étape

Ronaldo Júnior a commencé son aventure au sein du club de la capitale quelques mois après l'arrivée de son père à Al-Nassr en janvier 2023. Il a intégré le secteur des jeunes et en a gravi les différents échelons jusqu'à atteindre l'équipe des moins de 17 ans.

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Après des années de progression au sein de l'académie du club, cette invitation à s'entraîner avec l'équipe première marque une nouvelle étape dans sa carrière et lui offre l'occasion d'évoluer dans un environnement différent, aux côtés de joueurs très expérimentés.

Cette séance très attendue revêt un caractère particulier, puisqu'elle réunira pour la première fois le père et le fils lors d'un même entraînement avec l'équipe première. Cristiano Ronaldo sera présent sur le terrain où il a l'habitude de mener les entraînements et les matchs, tandis que son fils vivra une expérience exceptionnelle qui pourrait marquer le début de son chemin vers les projecteurs de l'équipe première.