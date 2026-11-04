Selon ces informations, le sélectionneur Jürgen Klopp convoquera jeudi le buteur du Werder Brême pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas, « à moins que quelque chose d’exceptionnel ne se produise d’ici là ».

Depuis ses débuts sous Hansi Flick, il y a presque exactement quatre ans, Füllkrug a disputé 24 matches avec l’Allemagne et inscrit 14 buts. Ses dernières apparitions remontent toutefois à l’été 2025, lors de la phase finale de la Ligue des nations. Sa dernière convocation date de septembre de la même année.

Sur le plan sportif, les choses se sont très mal passées pour Füllkrug après son transfert du BVB à West Ham United en 2024, puis lors de son prêt à l’AC Milan. Il s’épanouit toutefois depuis son retour au Werder cet été et a déjà inscrit pas moins de douze buts en dix matches officiels. Il est ainsi le meilleur buteur allemand des cinq grands championnats européens.

Les appels au retour du joueur de 33 ans en sélection se sont donc multipliés ces derniers temps. Klopp, qui a engagé un renouvellement de l’équipe après la Coupe du monde ratée en Amérique du Nord, est jusqu’ici resté discret sur le cas Füllkrug. Il avait toutefois souligné il y a quelques semaines : « Niclas Füllkrug a 33 ans. Ce n’est pas ma faute ! »

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Interrogé à plusieurs reprises sur une éventuelle convocation au vu de ses excellentes performances, Füllkrug s’est montré réservé et a même fini par demander qu’on cesse d’aborder le sujet : « Si mon pays a besoin de moi, je répondrai présent, toujours. Même si j’ai 43 ans et qu’il faut encore quelqu’un dans la surface. Je viendrai aussi, mais je ne vais pas supplier pour ça. »

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Équipe d’Allemagne : Füllkrug et Ebnoutalib oui, Brunner non

Le poste d’avant-centre est une véritable source d’inquiétude pour l’équipe d’Allemagne. Kai Havertz est, sur le papier, le premier choix, mais il n’est pas un avant-centre de formation. Selon Sky, Younes Ebnoutalib a lui aussi de bonnes chances d’être convoqué. Il a fait ses débuts sous Klopp il y a quelques semaines et réalise actuellement de bonnes performances en attaque avec l’Eintracht Francfort.

En revanche, le jeune international Paris Brunner, de l’AS Monaco, devra sans doute encore patienter. La convocation du joueur de 20 ans aurait fait l’objet de « discussions approfondies ». Malgré huit buts déjà inscrits en onze matches cette saison, cela n’aurait pas encore suffi pour l’ancien espoir du BVB.

L’Allemagne affrontera la Serbie le 13 novembre, puis les Pays-Bas trois jours plus tard. Klopp annoncera jeudi à 11 h 30 sa liste pour ces deux derniers matches internationaux de l’année.