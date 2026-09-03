Mario Götze a affiché un large sourire au sélectionneur. Que Jürgen Klopp ait aussi rencontré le héros du Mondial 2014 lors de sa tournée à travers la République du football n’avait pourtant rien d’une « breaking news » : un retour du joueur de 34 ans en équipe d’Allemagne est hautement improbable. À deux semaines de la première annonce de liste de Klopp, d’autres décisions se dessinent en revanche, avec un vrai potentiel de surprise.

Que Klopp ait assuré Jamal Musiala de son soutien à Munich était attendu. Mais Jonas Urbig, l’un des candidats à la succession de Manuel Neuer, désormais définitivement retraité de la cage du DFB, a lui aussi évoqué une « bonne discussion ». L’échange avec Marc-André ter Stegen a même été « vraiment génial », a du moins assuré le gardien qui évolue désormais à l’Ajax Amsterdam.

À Stuttgart, Klopp s’est notamment entretenu avec la révélation offensive Dzenan Pejcinovic, à Francfort avec Younes Ebnoutalib, auteur d’un triplé pour l’Eintracht, qui pourrait aussi encore jouer pour le Maroc. Il a également observé de possibles candidats à Augsbourg et à Mayence : le sauveur du football allemand avance du sud vers le nord et de club en club à travers le championnat. Au passage, il a aussi appelé Florian Wirtz et a fait passer le message : « Celui qui veut jouer chez nous devra aussi faire du gegenpressing. »

L’idée de football de Klopp est bien connue (mot-clé : heavy metal !), mais dans un long entretien, il a aussi livré des éclairages sur sa manière de travailler en général. Le point le plus important : à 59 ans, il se présente comme un homme d’équipe. « Je ne suis jamais allé quelque part en disant : “Je sais comment faire.” Ce serait absurde », a-t-il confié à Sports Illustrated Deutschland.

Au contraire, lors de « chaque nouveau départ, j’ai d’abord écouté, regardé certaines choses, tendu l’oreille ». Le grand art consiste ensuite à « bien classer tout cela, à inspirer les gens, à les convaincre du chemin commun et à faire naître une envie ».

Avec cette envie, il veut entraîner tout un pays dans son sillage. « Le football peut influencer l’atmosphère de la société », a déclaré Klopp : « Il faut avoir conscience de cette responsabilité. » Ni moins, ni plus. « Ce n’est pas comme si un titre faisait augmenter le produit intérieur brut ou permettait de vendre plus de voitures. »

Klopp, qui se juge « d’une intelligence moyenne », prend beaucoup de ses décisions à l’instinct, avec du « bon sens ». Celui-ci devrait lui conseiller, selon ce qui se dit, d’intégrer Said El Mala, le joueur de Cologne écarté du Mondial par son prédécesseur Julian Nagelsmann. Antonio Rüdiger, avec Neuer le seul joueur présent au Mondial à avoir pris sa retraite internationale de sa propre initiative, a en outre « libéré la voie » pour un nouveau visage en défense comme Yann Bisseck (Inter Milan) ou le Stuttgartois Finn Jeltsch.

Lors de ses rencontres avec ses candidats, Klopp se montre détendu et amical ; à Francfort, il a exhibé en riant son biceps bien entraîné. Un livre sur le leadership, a-t-il dit, il n’en a encore jamais lu ; son principe directeur est plutôt : « Comment ai-je envie que les gens se comportent avec moi ? »

Le fait que l’échec en fasse partie est « la première chose que tu apprends comme entraîneur de football », a expliqué Klopp. Mais la peur ? Sa devise serait plutôt : « J’en ai rien à foutre, je vais voir maintenant. » Et si jamais quelque chose bloque quelque part, il peut aussi « hausser le ton devant l’équipe. Pas très souvent, mais quand j’ai le sentiment que quelqu’un laisse les choses filer à côté, alors j’augmente déjà un peu le régime. »

Comme lors de sa tournée en Allemagne pour le nouveau départ du DFB. « Le présent », a dit Klopp, « est plutôt très cool en ce moment. » Même sans retour de Götze.