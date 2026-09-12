Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACOAFP

Traduit par

Énorme polémique autour de Paris Brunner : l’ex-joyau du BVB exulte après son but avec un geste « tête coupée » en direction des supporters adverses - voici sa réaction

Ligue 1
Strasbourg vs Monaco
Strasbourg
Monaco

Samedi, Paris Brunner s’est attiré la colère du public à Strasbourg et a suscité de nombreux hochements de tête désapprobateurs chez les observateurs du match de son AS Monaco.

L’ancien joueur de Dortmund a égalisé à 1-1 à la 72e minute d’une superbe frappe lointaine. Mais sa célébration a été encore plus spectaculaire que son but : d’abord, il a porté ses mains à ses oreilles devant les supporters de Strasbourg, comme s’il voulait leur dire : « Je ne vous entends pas ! » Puis Brunner a effectué d’une main un geste comme s’il se tranchait la gorge, toujours en direction des supporters locaux.

Ce geste faisait suite à de bruyants sifflets et à des insultes descendus des tribunes, comme Brunner l’a raconté plus tard.


« Ils ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir », a déclaré le joueur de 20 ans selon L'Equipe en zone mixte. « Après le but, les émotions étaient fortes, surtout après un but comme celui-là. Je ne voulais pas être irrespectueux. C’est arrivé dans le feu de l’action. Je ne dirais pas que je le regrette, mais ce n’est pas le message que je voulais faire passer. Cela a été mal compris. Ce que je voulais dire, c’était : “Quel but, c’est fini.” »

Paris Brunner risque-t-il une sanction pour ce geste ? Situation floue

Le fait que Brunner soit sanctionné ou non pour son geste dépendra de la mention ou non de la scène par l’arbitre du match dans son rapport. Sur le terrain, l’attaquant allemand s’en est sorti sans conséquence.

L’AS Monaco occupait samedi soir la première place du classement avec dix points en quatre matches. Trois des six buts inscrits cette saison par les Monégasques sont l’œuvre de Brunner, formé au Borussia Dortmund et devenu en 2023 à la fois champion du monde et champion d’Europe avec l’équipe d’Allemagne U17. Il n’a toutefois pas réussi à percer chez les professionnels du BVB. Il a donc rejoint Monaco à l’été 2024. Cet été, il semble enfin avoir réussi sa percée sportive en Principauté. Mais c’est désormais sa célébration qui fait polémique.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google