L’ancien joueur de Dortmund a égalisé à 1-1 à la 72e minute d’une superbe frappe lointaine. Mais sa célébration a été encore plus spectaculaire que son but : d’abord, il a porté ses mains à ses oreilles devant les supporters de Strasbourg, comme s’il voulait leur dire : « Je ne vous entends pas ! » Puis Brunner a effectué d’une main un geste comme s’il se tranchait la gorge, toujours en direction des supporters locaux.

Ce geste faisait suite à de bruyants sifflets et à des insultes descendus des tribunes, comme Brunner l’a raconté plus tard.





« Ils ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir », a déclaré le joueur de 20 ans selon L'Equipe en zone mixte. « Après le but, les émotions étaient fortes, surtout après un but comme celui-là. Je ne voulais pas être irrespectueux. C’est arrivé dans le feu de l’action. Je ne dirais pas que je le regrette, mais ce n’est pas le message que je voulais faire passer. Cela a été mal compris. Ce que je voulais dire, c’était : “Quel but, c’est fini.” »

Paris Brunner risque-t-il une sanction pour ce geste ? Situation floue

Le fait que Brunner soit sanctionné ou non pour son geste dépendra de la mention ou non de la scène par l’arbitre du match dans son rapport. Sur le terrain, l’attaquant allemand s’en est sorti sans conséquence.

L’AS Monaco occupait samedi soir la première place du classement avec dix points en quatre matches. Trois des six buts inscrits cette saison par les Monégasques sont l’œuvre de Brunner, formé au Borussia Dortmund et devenu en 2023 à la fois champion du monde et champion d’Europe avec l’équipe d’Allemagne U17. Il n’a toutefois pas réussi à percer chez les professionnels du BVB. Il a donc rejoint Monaco à l’été 2024. Cet été, il semble enfin avoir réussi sa percée sportive en Principauté. Mais c’est désormais sa célébration qui fait polémique.