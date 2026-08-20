Le club de Bundesliga a toutefois fait savoir au club de Premier League que le défenseur de 23 ans n’était pas à vendre. Quansah n’avait rejoint le Bayer Leverkusen qu’à l’été dernier en provenance du FC Liverpool pour 35 millions d’euros et s’est immédiatement imposé comme titulaire.

Son contrat avec le club de l’usine est de longue durée et court jusqu’en 2030. Liverpool disposait cet été d’une option de rachat de 60 ou 70 millions d’euros, les versions divergent à ce sujet. Les Anglais l’ont toutefois laissée expirer sans l’utiliser. L’an prochain, Liverpool disposera de nouveau de cette option pour Quansah, qui a été formé chez les Reds depuis l’âge de cinq ans.

Les Gunners recherchent urgemment un renfort défensif en raison des blessures de William Saliba et de Jurrien Timber. Quansah correspond au profil recherché, puisqu’il peut évoluer non seulement dans l’axe de la défense, mais aussi sur le côté droit.

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Quelles sont les alternatives d’Arsenal à Jarell Quansah sur le marché des transferts ?

Auparavant, Sky Sports et le Guardian avaient déjà rapporté de concert une prise de contact des Londoniens avec la direction du club de Leverkusen, afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert. Selon le Guardian, le Bayer n’aurait envisagé une vente qu’à partir d’une offre d’au moins 50 millions d’euros.

Il avait d’abord été dit qu’Arsenal ne souhaitait pas monter à cette somme et privilégiait un recrutement d’Ezri Konsa, d’Aston Villa. Une première offre de 35 millions d’euros pour Konsa, 28 ans, avait été rejetée par Villa, après quoi Arsenal s’est présenté avec une offre plus élevée à Leverkusen. Il semble toutefois probable que Konsa finisse malgré tout par rejoindre Londres.

Quansah, qui, comme Konsa, figurait dans le groupe de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde, était indiscutable la saison dernière dans l’axe de la défense de Leverkusen. Il a disputé 44 matches toutes compétitions confondues, pour cinq buts inscrits.