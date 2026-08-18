Comme le rapporte le Telegraph anglais, le recordman de Turquie prévoit de soumettre une offre extrêmement alléchante au milieu de terrain portugais des Red Devils.

Selon cette information, Galatasaray propose à Fernandes un salaire annuel net équivalent à 21 millions d’euros. Le joueur de 31 ans gagnerait ainsi environ deux fois plus qu’actuellement à Manchester United, où il figure déjà parmi les plus gros salaires du club avec une rémunération comprise entre 10 et 15 millions d’euros.

Le président de Gala, Dursun Özbek, s’investirait personnellement pour faire venir Fernandes. Au sein du club de Süper Lig, un contrat de quatre ans jusqu’au 30 juin 2031 attendrait le milieu de terrain.

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Manchester United veut-il vraiment laisser partir Bruno Fernandes ?

La question est toutefois de savoir si ManUnited est réellement disposé à laisser partir le Portugais. Chez les Red Devils, Fernandes fait toujours partie des titulaires indiscutables et, la saison dernière encore, il a battu le record du plus grand nombre de passes décisives en Premier League sur une seule saison.

Une clause libératoire de 65 millions dans le contrat du joueur de 31 ans a en outre expiré le mois dernier, si bien que le champion d’Angleterre à 20 reprises pourrait librement négocier le montant du transfert. Galatasaray devrait probablement mettre au moins 50 millions d’euros sur la table, dont 35 millions comme indemnité de transfert fixe.

Fernandes est encore lié à United par un contrat valable jusqu’en 2027. Lors de la saison écoulée, il a disputé 37 matches toutes compétitions confondues avec les Red Devils, inscrivant neuf buts et délivrant 22 passes décisives.

Il a également joué lors de la Coupe du monde suivante aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Jusqu’à l’élimination du Portugal en huitièmes de finale contre l’Espagne (0-1), il a été titulaire lors des cinq matches (une passe décisive).